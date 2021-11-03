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鮑爾：對升息保持「耐心」通膨估明年下滑

編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會主席鮑爾。路透
聯準會主席鮑爾。路透

美國聯準會（Fed）在3日下午宣布本月開始縮減購債，每月減少150億美元，預計2022年中結束。主席鮑爾在會後記者會上表示，本次決策會議的重點在於縮減購債，而非升息。對於通膨，鮑爾仍堅持只是「暫時性」情況，並非勞動市場緊俏所致，而是供應鏈瓶頸和需求面所引發，預估到明年第2或第3季就會下滑。

美股在Fed決策出爐後陸續翻紅，漲幅持續擴大；美國10年期公債殖利率上揚，DXY美元指數則走跌。

鮑爾說，美國經濟成長預估本季將回彈，目前的失業率數字誇大了就業市場的復甦情況，而通膨激增大部分仍是源自新冠疫情所衍生的因素。但他也坦承，聯準會的政策工具並無法解決供應鏈瓶頸問題。

鮑爾說，若依目前規畫的縮減購債速度，代表到2022年中減碼購債的過程就會結束。但他也強調，目前還不是升息的時候，聯準會對於升息一事保持「耐心」。

鮑爾也說，預估到2022年下半年美國就業就能達到最大化，而目前薪資上漲的情況並不構成問題，通膨急升並非因為勞動市場緊俏。他並強調，聯準會保證通膨勁揚不會是經濟的永久因素。

不論是會後聲明或鮑爾在記者會上所說，聯準會顯然仍相信近來通膨高漲的情況終將消退，但從措辭的改變可以看出，官員如今認為消退的過程可能會耗費比較長一點時間。

鮑爾 聯準會 美國

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