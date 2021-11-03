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砸畢生積蓄2.8萬元買魷魚幣賠光 上海投資人：悲劇一場

編譯洪啟原／綜合報導
根據CoinMarketCap，魷魚幣1日觸及2860美元天價，隨後暴跌至接近0美元。圖為韓劇「魷魚遊戲」是意圖。（路透）
根據CoinMarketCap，魷魚幣1日觸及2860美元天價，隨後暴跌至接近0美元。圖為韓劇「魷魚遊戲」是意圖。（路透）

一位化名博納德的上海投資人，之前聽到加密貨幣「魷魚幣」（SQUID）時，立刻前往Google查詢該貨幣交易是否合法。魷魚幣取名自先前紅遍全球的南韓驚悚劇集「魷魚遊戲」。

博納德接受CNBC訪問時說，他快速瀏覽相關文章的標題，但在閱讀完整的文章前就決定把畢生積蓄2.8萬美元投入魷魚幣。這些文章中大多提到魷魚幣透露出危險訊號。博納德稱這是「邊玩邊賺」（play-to-earn）的貨幣。

根據CoinMarketCap，魷魚幣1日觸及2860美元天價，隨後暴跌至接近0美元。

博納德說：「我一時衝動買進魷魚幣，只因認為魷魚遊戲目前大受歡迎，魷魚幣也會跟著受歡迎。」博納德要求不具名報導，因在中國大陸交易加密貨幣的合法性備受質疑。他說：「這是一場悲劇，我不知道如何彌補這些損失。」

他向CNBC表示，他還須負擔家計，現在擔心未來怎麼繳納帳單。

根據加密幣數據網站BscScan的交易紀錄，魷魚幣創辦人至少盜取投資人挹注的340萬美元資金。加密貨幣圈常傳出這類抽地毯（rug pull）的騙局，意指加密貨幣創辦人把虛擬貨幣變現，導致貨幣價格急跌。

魷魚幣開發者1日在社群平台Telegram發文說：「魷魚幣開發方不想繼續經營這個計畫，我們對盜取資金者感到灰心失望，且我們面臨的壓力愈來愈大。」魷魚幣的Telegram官方帳號擁有逾8.9萬追蹤者。

博納德表示，他已通報聯邦調查局（FBI）和美國證管會（SEC），告知自己投資魷魚幣失利一事。他也聯繫幣安旗下的加密貨幣網站CoinMarketCap，後者在網站張貼魷魚幣資訊，這兩者都說不為博納德的損失負責。

虛擬貨幣 投資 魷魚遊戲

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