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年底反彈有信心 股指連三日創高

財經新聞組／綜合報導
道瓊工業平均指數上漲138.79點或0.39%至3萬6052.63點，再創新高。美聯社
道瓊工業平均指數上漲138.79點或0.39%至3萬6052.63點，再創新高。美聯社

在聯準會(Fed)作出重要政策決定前，史坦普500指數2日再創歷史新高，因為強勁的企業獲利讓投資人對年底反彈充滿信心。

道瓊工業平均指數上漲138.79點或0.39%至3萬6052.63點，再創新高。史指上漲16.98點或0.37%至4630.65點，同創新高。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲53.69點或0.34%至1萬5649.6點。這是三大股指連續第三個交易日收創歷史高點。

小型股指標羅素2000指數微升，也創下新高收盤紀錄。

輝瑞上漲4.15%，該製藥商第3季獲利超出預期。它還提高2021年營收和每股獲利預期。

在調升年度財測後，Under Armour飆升16.47%，代表該公司在CEO弗里斯克(Patrik Frisk)領導下，在改善品牌形象方面取得明顯進展。

DuPont de Nemours上季營收和獲利都超過預期，股價上漲8.79%；雅詩蘭黛(Estee Lauder)也因獲利和營收優於預期而上漲4.09%。

優於預期的企業財報提振美股在10月創下歷史新高，史指和那指均創下2020年11月以來的最佳表現。

根據FactSet的數據，截至2日，已公布上季業績的史指企業中有83%獲利超過預期。

特斯拉在10月底大漲後暫時降溫。這家電動車製造商股價下跌3.03%，但過去一個月上漲逾50%。之前報導指稱，該汽車製造商因通訊問題而召回1萬1700輛車，而創始人馬斯克(Elon Musk)也推文表示特斯拉尚未與租賃巨頭赫茲簽訂合約。

美國三大股指1日盤中及收盤均創下新高，因即使供應鏈存在問題、新冠肺炎風險和聯準會(Fed)即將宣布縮減購債，但投資人繼續押注年底反彈。Fed自2日起展開為期2天的政策會議。

美國商銀指出，自1936年以來，史指在11月和12月的平均漲幅分別為1.1%和2.3%；這段期間每年最後一個月的上漲機率有79%。然而，美國商銀抱持保守態度。

該行美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼安(Savita Subramanian)寫道，「我們繼續認為未來有下行風險。」「就算強勁成長7%，但2021-22年每股獲利基本上維持不變，代表向上修正周期可能已經見頂。」

Fed在3日結束為期2天的會議時，預計將宣布將開始取消在疫情期間實施的每月1200億元的債券購買計畫。

10月就業報告將於5日發布。

高盛分析師赫西(Chris Hussey)在報告中表示，「11月FOMC會議、10月非農就業數據，再加上一系列財測更新，是未來一周美股交易量的催化劑。」

美國 指數 營收

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