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Under Armour調高全年財測 股價盤前暴漲

編譯陳家齊／綜合外電
Under Armour上季營收優於預期，並上調全年財測。路透
Under Armour上季營收優於預期，並上調全年財測。路透

受惠於需求強勁，美國運動品大廠Under Armour在11月2日宣布調高全年財測，估計今年營收可望增長25%，優於原先預期，加上第3季財報亮眼，Under Armour股價在2日美股盤前應聲暴漲逾10%。

新冠疫情使困在家中的民眾紛紛捨棄正式服裝與皮鞋，擁抱休閒運動服與運動鞋，Nike、愛迪達等運動大廠都受惠，只要別因為疫情關廠而無法供貨。分析師認為雖然民眾已經開始恢復上班上課，這股休閒運動熱潮至少應可持續到明年。

Under Armour表示，全年營收增幅將達25%，優於原本預期的20%出頭；營業利益預估高達4.25億美元，也遠超出先前預估的2.15億-2.25億美元的區間；經調整過的全年每股獲利為74美分，也是遠優於先前預估的50-52美分。

Under Armour在截至9月30日止的第3季營收，增加8%至15億美元，優於華爾街預期的14.8億美元。

受此多重消息激勵，Under Armour股價在2日盤前一度暴漲逾11%，後來仍在10%左右徘徊。該股今年來截至1日收盤已經上漲了28%，優於大盤標普500指數的23%。

營收 疫情 股價

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