11月首日全走升 3大股指創新高

在成功擺脫史上艱難的季節性走勢後，美股在11月的第一個交易日小幅上漲，再創新高。美聯社

在成功擺脫史上艱難的季節性走勢後，美股 在11月的第一個交易日小幅上漲，再創新高。

道瓊工業平均指數 上漲94.28點或0.26%至3萬5913.84點，受惠於波音和道氏的上漲，收創新高。史坦普500指數上漲8.29點或0.18%收4613.67點，同創歷史新高。以科技為主的那斯達克綜合指數上漲97.53點或0.63%收1萬5595.92點，也創下歷史新高。

小型股指標羅素2000指數上漲2.6%，為8月27日以來最佳表現。

特斯拉上周成為市值1兆元的公司，本周繼續上漲，漲幅8.49%。投資 人近日蜂擁押注特斯拉期權。

福特汽車和西方石油(Occidental Petroleum)等與經濟復甦相關的股票也走高。福特上漲5.09%，西方石油上漲3.28%。航空公司和零售商大多走升，而大型科技股表現不佳。

Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)在給客戶的報告中寫道：「在我們看來，推動股市的關鍵是全球加強復甦。」「新冠疫情趨勢正在改善，但由於接種疫苗和加強劑，醫療風險的改善可能會在2022年大幅加速。」

9月史指下跌超過4%，但10月上漲近7%。根據股票交易商年鑑，9月通常是美股最糟單月，自1950年以來平均下跌0.4%。通常10月平均會上漲，但10月以史上知名的崩盤而聞名，因此投資人在月初時有點謹慎。

但美股最終10月收盤時三大股指均創下歷史新高。史指和那指均創下2020年11月以來表現最佳單月。

道指10月上漲5.8%，史指上漲6.9%，以科技為主的那指上漲7.3%。

今年以來，史指上漲超過22%。

根據Bespoke Investment Group數據，過去幾年史指在前10個月上漲超過20%時，11月和12月的表現絕對都是上漲的。

即使有全球供應鏈問題，但企業獲利財報仍占主導地位。Refinitiv數據顯示，史指成份股中約有半數已公布上季業績，其中超過80%獲利超過華爾街分析師的預期。

投資人正在準備面對又一周的企業財報、聯準會(Fed)重要會議和10月的就業報告。

Fed將於2日和3日展開為期兩天的會議。外界普遍預計Fed將宣布開始縮減每月1200億元的債券購買計畫，並在明年年中之前完全結束。

由於通膨一直處於30年高點，投資人還將關注Fed對物價上漲的評論。

Bleakley Advisory Group資訊長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「Fed是全球取消寬鬆舉措的一部分，股市已反映這一點。」「就某種程度而言，美股正在玩膽小鬼遊戲，觀察通膨和利率走勢以及Fed的反應。」

10月供應管理協會(ISM)製造業指數從9月的61.1降至60.8。經濟學者預計該指數將跌至60.3。超過50的數字都被視為擴張。

本周另一件大事將是5日的10月就業報告，隨著新的新冠病毒病例繼續下降，該報告可能會顯示徵才情況有所改善。接受《道瓊》調查的經濟學者預計，繼9月微增19.4萬人後，非農就業人數將增加45萬人，失業率將小幅下降至4.7%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「報告關鍵將在於工資通膨上升多少，以及勞動力參與率在最近這麼多人延長失業救濟後是否最終回升。」