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富國證券主管：美股年底將大漲 但明年起開始走下坡

編譯洪啟原／綜合外電
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社

富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維（Chris Harvey）認為，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。

哈維先前表示，標普500指數今年的目標水準為4,825點，他接受CNBC專訪時說，美股年底將迎來大漲行情，但2022年起預料開始下跌。

哈維說：「投資人正把股市推向無法支撐的水準，我們會讓股市崩盤。我們將把股市帶到基本面和估值都無法支撐的水準。」

標普500指數、道瓊和那指上周五（29日）同創收盤新高，標普和那指月線收漲7%，道指收漲6%。

哈維說：「我們從許多投資人身上看見，他們堅信股市此時絕不會下跌。我們已看見股市歷經幾次回檔。股市幾經波折還沒崩跌，這引起另一種程度的『唯恐錯失良機』（FOMO）情緒，和帶來某種程度的信心。」

哈維列出幾項帶動股市行情的因素，包括強勁的經濟基本面、企業獲利優於預期、低資金成本，以及投資人備妥大量現金準備進場。

哈維說：「這波牛市已接近尾聲。目前市場的不理性已更多轉為理性。你沒預料到的事可能發生，甚至有很大機率會發生。」

哈維認為，包括銀行在內這些乘著市場動能的強勢股，將成為年底漲勢的主要驅動者。

投資 指數 美股

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