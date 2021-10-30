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Fed本周可望宣布啟動縮減購債 高盛：明年7月開始升息

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯邦準備理事會（Fed）訂3日凌晨結束兩天會議，發布政策聲明。 美聯社
美國聯邦準備理事會（Fed）訂3日凌晨結束兩天會議，發布政策聲明。 美聯社

美國聯準會（Fed）本周舉行決策會議，可望宣布啟動縮減每月購債的規模，市場也將關注Fed主席鮑爾對通膨展望有何說法，據此推估未來升息時點。

Fed決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於3日結束兩天會議，發布政策聲明。

經濟學家說，Fed已暗示將宣布，自11月中起，每月少買150億美元債券，包括100億美元公債和50億美元抵押擔保證券（MBS）。按此步調，目前每月購債1,200億美元計畫需八個月縮減完畢，亦即在明年6月完成。屆時Fed將選擇是否提高基準利率。

提利說，縮減購債歷時八個月，給Fed時間觀察經濟後續發展，即使成長減速，仍可能持續縮減；若大幅減速，可能把升息時點往後推。他預期Fed明年只升息一次，時間點在12月，接下來每逢FOMC開會就升息1碼。

高盛經濟學家哈濟爾斯的團隊則推測 ，通膨居高不下將迫使Fed明年7月開始升息，然後在同年11月再次升息，之後每年升兩次。

決策官員則盼外界平常心看待，但這次會議仍象徵Fed貨幣政策重大轉折點——在超寬鬆措施實施近兩年後，回歸較中性政策。

投資銀行Evercore ISI副董古哈說：「政策與市場的互動將進入新階段。」他指出，Fed寬鬆政策讓投資人放膽承擔風險；今後隨Fed改弦易轍，市場也將見風轉舵，可能加劇股市波動，且對風險溢價形成壓力。

據Wilmington Trust首席經濟學家提利研判，Fed每月少買150億美元債券已成定局，否則市場難免一陣「縮減恐慌」；Fed在購債期間也不會提高利率，不然有如「同時踩煞車和油門」。

市場將聚焦於Fed和鮑爾對通膨的看法。鮑爾仍可能強調當前通膨的「暫時性」，但最近已承認通膨可能比預期升得更高、持續更久。一些經濟學家揣測Fed可能調整政策聲明，把焦點轉向通膨；其他人則預料變化不大。

升息 鮑爾 投資

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