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中國國債正式納入富時世界國債指數 權重為5.25%

記者林則宏／綜合報導
中國央行宣布，中國國債已正式被納入富時世界國債指數（WGBI）。(中新社)
中國央行宣布，中國國債已正式被納入富時世界國債指數（WGBI）。(中新社)

中國人民銀行宣布，富時羅素公司已於29日正式將中國國債納入富時世界國債指數（WGBI）。中國人民銀行對此表示歡迎，並稱這充分反映國際投資者對於中國經濟長期健康發展、金融持續擴大開放的信心。

央視網報導，富時羅素公司表示，納入過程將在36個月內完成。完成後，中國國債占富時世界國債指數的權重為5.25%。

根據人民銀行公布的數據，截至今年9月底，國際投資者持有中國債券規模已達人民幣3.9兆元。

人民銀行的新聞稿稱，金融市場開放有利於中國實現高質量的經濟增長，也有利於全球投資者分享中國經濟的發展成果。

對於中國國債正式納入WGBI，深圳證券時報報導，景順高級客戶投資經理鐘海丹表示，此舉將繼續推動更多資金流入中國在岸市場。

鐘海丹指出，與主要市場相比，中國債券市場的外資持股比例仍然偏低，且中國在岸債券的收益率也往往較高。由於以人民幣計價的債券與其他市場的相關性一般較低，因此有助國際投資者實現投資多元化。隨著富時指數納入，增加人民幣資產配置的趨勢將繼續。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝也表示，中國經濟具有良好的增長前景，隨著金融市場改革開放的穩步推進，人民幣資產吸引力不斷上升，表現出較強的韌性和一定的避險特徵。

人民銀行稱，下一步，將繼續與各方共同努力，積極完善各項政策與制度，鞏固和擴大雙向跨境投融資渠道，為境內外投資者提供更加友好、便利的投資環境。

中國 投資 國債

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