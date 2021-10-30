美股3大指數同創新高 下周將跟聯準會退場比誰氣勢強

美國股市下周將跟聯準會（Fed）比氣勢。（路透）

美國股市周五擺脫兩大公司蘋果 （Apple）和亞馬遜（Amazon.com）利空的影響，尾盤由黑翻紅，三大指數 同創歷史新高，也創下去年11月以來最佳單月表現。這股氣勢能否延續到今年底，首先將面臨聯準會（Fed）下周啟動寬鬆政策退場的考驗。

蘋果和亞馬遜本周均警告，供應鏈持續受到干擾，影響營運，再度引發海運和物流延遲、勞工短缺、進而導致通膨繼續上揚的疑慮。但美股終場卻照樣上漲，可見在全球新冠肺炎疫情之下，股市多頭氣勢之盛。

史坦普500指數周五漲0.2%收在4,605.38點，那斯達克漲0.3%至15,498.39點，10月來各漲6.9%和7.3%，均是去年11月來最佳表現，完全逆轉9月崩跌之勢。道瓊工業指數上漲89.08點收在35,819.56，10月上漲5.8%，為3月以來的最佳單月表現。

蘋果和亞馬遜周五各跌1.8%和2.2%，受蘋果拖累，台積電ADR也跌2%；費城半導體指數漲0.4%。

微軟漲2.2%，市值達到2.49兆美元，超越蘋果，成為全球市值最大的公司。

儘管市場諸多疑慮都在，基金經理人和證券策略師表示，他們對目前整體財報的表現深感樂觀，況且除了股市以外，也沒有其他回報更大且持續的資產可以投資 。

Truist Advisory Services 投資長勒納（Keith Lerner）說：「我認為投資人從容看待蘋果和亞馬遜財報，因為整個股市已見廣泛力道。美國企業所展現的是適應上的能耐。」

在這次財報季中，各行業的企業均警告供應鏈和勞力上的限制，但不少業者也押注客戶願意承擔更高價格。瑞士信貸美股首席策略師葛魯柏（Jonathan Golub）說，供應鏈的問題「對企業獲利來說沒什麼可怕的」。

美股氣勢能否延續到今年底，下周首先面臨聯準會（Fed）周三（台北時間周四凌晨2時）決策的考驗，預料會啟動縮減購債的計畫。投資人更關切最近通膨大幅上揚之際，聯準會是否會比預期更快結束購債並展開升息。

自1950年來，美股11月和12月平均各漲1.7%和1.5%，是美股一年中表現次佳和第三佳的月份。史坦普500指數今年以來已上漲22.6%，則是2013年以來表現最佳的前十個月。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦（Peter Boockvar）說：「聯準會只是全世界走向解除寬鬆的一環，是市場必經之路。某方面來說，股市是在跟通膨、利率、央行反應比氣勢。 」