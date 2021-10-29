三股指同創新高 本月表現冠全年

微軟29日上漲2.24%，超越蘋果成為全球市值最大的上市公司。(路透)

美股再創歷史新高，華爾街 不顧大型股令人失望的業績，走出今年最佳單月表現。

史坦普500指數上漲8.96點或0.19%至4605.38點。道瓊工業平均指數上漲89.08點或0.25%至3萬5819.56點。那斯達克綜合指數上漲50.27點或0.33%至1萬5498.39點。三大股指都創下歷史新高，史指和那指本月漲幅為2020年11月以來最佳。

亞馬遜下跌2.15%，這家電商巨頭第3季獲利和營收 嚴重低於預期。該公司還針對關鍵假期發布令人失望的財測。

由於iPhone、iPad和Mac的供應限制超出預期，蘋果公司上季營收入低於預期，股價下跌1.81%。這是自2017年5月以來，蘋果營收首次低於華爾街預期。

微軟上漲2.24%，超越蘋果成為全球市值最大的上市公司。

即使大型科技股的業績令人失望，但在全球供應鏈擔憂的情況下，股市仍創下歷史新高，獲利穩健。史指約有半數個股公布上季業績，其中超過80%獲利超過華爾街分析師預期。預計整體獲利將同比增加38.6%。

Edward Jones投資 策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示：「截至現在，我認為可以公平地說，企業已成功應對這些利空，當然也是受惠於強勁的需求。」「但不可諱言，這些投入成本壓力將反映在營收減少或獲利率可能降低上。」

他說，「但到目前為止，約有半數史指公司已經發表財報，初步評估是由於強勁的需求和定價能力，獲利能力仍然相當有韌性。」

獲利超出預期，能源巨頭埃克森美孚和雪佛龍走升。由於來自中國的營收低於預期，星巴克股價下跌。

所有三個主要平均股指連續4周上漲。本月那指上漲超過7%，史指上漲6.9%，而道指上漲5.8%，為3月來最佳表現。

拜登總統28日宣布一項1.75兆元的社會支出協議框架，預計將使目前在國會山莊停滯不前的基礎建設支出法案更容易通過。與之前的提案版本相比，支出和稅收減少。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬容宇(Yung-Yu Ma)表示，協議結果似乎正是「甜蜜點」，應該會讓投資人有更多的樂觀情緒，「它的稅收部分看來可能低於最初預期。因此，特別是公司稅的負擔將低於市場擔憂和預期。」

財政部長葉倫表示，她希望政府的基礎建設計畫能盡快獲得批准，同時表示她不相信這會加劇美國一直在浮現的通膨問題。

她說：「這將提高經濟成長和供應面的動力，這往往會推低而不是推高通膨。」