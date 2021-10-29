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臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

編譯莊蕙嘉／即時報導
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

紐約時報報導，科技巨擘推出各種新話題或產品，其目的不外乎是「賣廣告」賺進更多錢。

谷歌臉書是全球最大的兩家廣告商。紐時報導，谷歌母公司「字母公司」今年的營收中，約八成來自廣告，包括谷歌、YouTube及其他產品。臉書的營收中高達九成八來自廣告收入。

根據德國資料統計公司Statista，去年美國市場的數位廣告營收，谷歌占28.9%，臉書25.2%，亞馬遜10.3%，是美國市場前三強。

谷歌和臉書成為數位廣告巨獸，模式相仿；累積用戶並蒐集其數據，再利用這些數據吸引廣告主。加上數位廣告費用遠低於紙本和電子等傳統媒體，更容易吸引客戶。

而且數位廣告的運作高度自動化，透過分析用戶資料，包括性別、年齡、瀏覽的網站等，可以更精準的投放廣告。例如用戶搜尋「遊輪度假」，系統就會連續給你各家遊輪行程廣告。

傳統廣告的促銷手法，數位廣告一樣能做到。點選谷歌或臉書上的遊輪廣告，被導至遊輪公司並購買行程，可能得到通路的獨家優惠。

因此，保住並吸引更多廣告客戶，就能帶來穩定甚至更多的廣告營收，而這奠基於蒐集更多的用戶資料作後盾。

紐時報導指出，「大者恆大」，谷歌和臉書的例子可能激發漣漪效應，傳統媒體、娛樂事業等可能透過購併等手段擴大，或是如同臉書的元宇宙一般以新科技為號召，例如雲計算、自動車、人工智慧等，最終目的仍是廣告收入。

臉書 谷歌 營收

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