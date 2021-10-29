「魷魚遊戲」同名加密貨幣 價格24小時狂飆2400%

遊戲平台推出魷魚遊戲加密貨幣，價格在過去24小時狂飆2,400%。(路透)

Netflix 的韓劇「魷魚遊戲 」在全球引起轟動，現在有同名的加密貨幣 ，一推出價格就狂飆。

財經網站CNBC報導，魷魚幣的交易價是2.22美元，過去24小時大漲將近2,400%，市值超過1.74億美元。

然而，想參與買賣必須謹慎行事。加密貨幣交易所CoinMarketCap已發出警示，有多人投訴，無法在去中心化交易所Pancakeswap出售魷魚幣。目前不清楚原因，但魷魚幣的白皮書確實列有反拋售條款，不符合特定條件就不能轉售。

根據白皮書，10月20日起預售的魷魚幣，顯然被「秒殺」，加入其他除人氣外沒特別理由就能漲翻天的加密貨幣行列，例如，因迷因梗圖而誕生的柴犬幣，價格在上周翻了一倍。

魷魚幣是一個遊戲賺錢平台魷魚遊戲關卡的獨家代幣。11月即將啟動的線上錦標賽，模仿魷魚遊戲裡的6個關卡，但平台表示，他們像Netflix影集，遊戲不會造成致命後果。

與Netflix影集的不同之處還包括，平台提供的虛擬遊戲，獲勝者沒有獎金上限，不像影集裡是3,850萬美元，遊戲也不限參與人數。

但玩家必須先以魷魚幣支付預設價格才能下場。有些關卡還要求用戶購買平台特製販售的非同質化代幣（NFT），例如影集裡的角色，包括穿桃紅色制服的警衛和全罩面具。

這樣玩遊戲並不便宜，尤其魷魚幣已飆漲到當前價位。根據CNBC，現在想參加錦標賽最後一關的比賽，必須支付大約15,000枚魷魚幣或33,450美元。每個關卡的入場費，10%分給開發者，90%歸為獎金。