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難躲供應鏈衝擊 蘋果上季銷售損失60億 本季會更糟

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果發布上季財報，好壞參半，股價在盤後重挫5%。(美聯社)
蘋果發布上季財報，好壞參半，股價在盤後重挫5%。(美聯社)

蘋果公司（Apple）周四公布了創紀錄的年終業績，包括過去12個月的利潤將近1,000億美元，但面對比預期嚴重的供應鏈緊張局面，阻礙iPhone製造，拖累銷售不如華爾街預期。該公司警告，本季面臨的挑戰將加大。

這是自2018年假日購物季以來，iPhone和可穿戴裝置的營收首見令人失望，業績公布後，蘋果股價在盤後交易下跌，一度重挫5.3%至144.42美元。該股今年截至周四收盤的漲幅為15%。

蘋果財務長Luca Maestri受訪表示，預期止於12月的本季，營收仍會較去年同期成長。

他坦承，部分蘋果產品的等待時間比公司希望的更久。他說，供應問題使上季營收減少60億美元，本季會更多。

這份財報引發外界對於蘋果因應全球供應鏈亂象的能力，有了新的擔憂。

Synovus Trust資深投資組合經理Dan Morgan問：「他們能交付產品嗎？」Morgan說，他仍然看好蘋果，但想知道供應鏈挑戰是否會影響iPhone 13、iPad Mini或其他產品在假日期間的訂單。

蘋果執行長庫克說：「我們的設計大多用先進製程的晶片，但所有產品也都有一些傳統製程零組件，所以（缺料）會持續到第1季，我們會再看看後面的情況，很難判斷。」

蘋果周四盤後公布，上季營收834億美元，比一年前成長29%，但未達分析師共識的849億美元。獲利則是合市場預期的206億美元，或每股1.24美元，高於去年同期的127億美元，或每股73美分。

營收遜色主要是iPhone上季銷售雖然增加47%到389億美元，但低於FactSet訪調分析師的共識412億美元。上季業績不包括新款iPhone。

該公司今年夏天警告過，零組件短缺可能影響上季的部分產品類別，不利於財報。

分析師估計蘋果上年度將交付創紀錄的2.38億支iPhone。他們預期本年度可交付2.33億支。蘋果沒有披露銷量，但在上年度的前9個月，iPhone營收成長38%至1,530億美元。

疫情期間的兩個大贏家，Mac桌電和iPad，前者營收微增1.6%到92億美元，後者銷售出色，勁揚21%到83億美元。分析師先前預估，Mac和iPad可較去年同期分別成長1.3%和6.6%。

可穿戴裝置上季創造88億美元的營收，高於一年前的79億美元，但低於FactSet的94億美元。

服務收入是一個亮點，其中包括App Store銷售收入，以及透過該公司新興廣告網路販賣廣告的收入，較一年前成長26%到182.8億美元，優於分析師預期的177億美元。投資人先前就好奇，蘋果隱私權新規打擊第三方服務，是否有利於自家廣告業務。

蘋果在2021年度的前3季，自2020年10月到今年6月底止，獲利740億美元，遠遠超過之前全年獲利最好的2018年度，當時的年度獲利為585億美元。

蘋果 營收 iPhone

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