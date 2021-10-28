強勁財報推動 史指那指創高

由於主要個股的強勁財報提振了投資人信心，美股繼續創下歷史新高。美聯社

由於主要個股的強勁財報提振了投資 人信心，美股繼續創下歷史新高。

史坦普500指數 上漲44.74點或0.98%至4596.42點，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲212.28點或1.39%至1萬5448.12點，兩個指數均收於歷史高位；那指盤中更創下歷史新高。道瓊工業平均指數上漲239.79點或0.68%至3萬5730.48點，略低於紀錄水平。

福特汽車表現突出，因財報優異而上漲8.7%，同時還提高了財測。福特汽車表示，本季晶片供應量增加使其能夠提高產量。默克和開拓重工也因獲利好轉而走高。

盤後公布財報的蘋果和亞馬遜分別上漲2.5%和1.59%，提振那指。特斯拉上漲3.78%，在獲利超過預期後繼續強勁上漲。

近半史指公司已經公布第3季財報，其中絕大多數業績優於預期。

德意志銀行主題研究主管里德(Jim Reid)在報告中表示：「財報發揮作用，並提醒人們，到目前為止，財報結果優於長期平均水平。」「相對於9月和10月初出現的一些停滯性通脹悲觀論調，股市體質仍然更健康，可能有助於紓解式行情。」

不過財報季還是出現一些弱點。由於業績令人失望，Northrop Grumman和eBay股價承壓。

經濟報告令人失望，但股市還是上揚。第3季GDP成長2.0%，低於預期的2.8%，更遠低於第2季的6.7%。

然而，第3季涵蓋新冠疫情 中大部分delta變種病毒席捲美國時期，這波新疫情已經消退，導致有些人認為GDP只是短期放緩。

高盛總經理赫西(Chris Hussey)在給客戶的報告中表示，「對股市而言，第3季GDP報告的關鍵似乎並不像去年夏天那樣增速放緩。對今年冬天甚至明年夏天的關注度，可能比去年夏天更高；去年夏天是後疫情時代初期有據可查的時期。」

在正面經濟數據方面，當周首次申請失業救濟金人數為28.1萬人，低於接受《道瓊》調查經濟學者預計的28.9萬人。

Delos Capital Advisors首席投資策略師史密斯(Andrew Smith)說，「我認為肯定會回到正軌，高頻支出已比預期的要強勁得多。」

華爾街也關注華府動態，民主黨和拜登總統似乎已就1.75兆元的社會支出法案達成協議。