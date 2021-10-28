3個與眾不同 讓特斯拉市值衝破1兆美元

特斯拉執行長馬斯克。美聯社

特斯拉 （Tesla）本周市值突破1兆美元，讓不少人質疑這家電動車公司值得這麼高的身價嗎？對做多特斯拉打死不退的鐵粉投資 人來說，答案很肯定，因為特斯拉有三點與眾不同。

金融時報評論指出，新的創新可改造整個產業面貌，例如智慧手機；新的商業模式可改寫市場遊戲規則，民宿租賃平台Airbnb即為一例；而新的溝通方式可重新定義生產者與顧客、公司與投資人之間的關係，瞧瞧特斯拉執行長馬斯克 怎麼對外溝通便知。特斯拉在這三方面確實獨樹一格。

一，特斯拉與傳統汽車公司迥然不同

特斯拉靠整合硬體與軟體，每賣出一部車可享有30%左右的毛利率，只有法拉利這類豪華跑車公司能相提並論。

特斯拉最大挑戰不在需求，而在供應，這在汽車工業也是異數。

特斯拉不只賣車，也提供軟體、充電、保養和保險服務，還銷售動力系統、電池、電池和碳權，營收來源豐富多元。

特斯拉大舉投資電池技術、自行開發客製化人工智慧（AI）晶片，加上從百萬輛已上路的特斯拉電動車接收的巨量數據，都賦予該公司凌駕同業的競爭優勢。

二，特斯拉為綠能時代而生，從能源轉型受惠最大

特斯拉是政府補助的一大受惠者，2010年接受美國能源部一筆4.65億美元的貸款，至為關鍵。

美國政府壓制耗油量大的內燃式引擎，也有助提高電動車銷售。

三，馬斯克讓特斯拉備受崇拜

馬斯克是特斯拉的門面，也是鞭策公司不斷成長、創新的驅動力。他暢談殖民火星、力挺加密幣、拋出在人腦植入晶片等新奇的想法，贏得一大票科技迷粉絲和散戶投資人崇拜。在他們力挺下，特斯拉股票一路扶搖直上不令人意外，也讓特斯拉取得另一大與眾不同的競爭優勢：籌資能力。過去三年來，特斯拉四度釋股籌資逾130億美元，在資本密集產業，以最低成本取得資本，大有助益。

然而，特斯拉仍面臨諸多風險。特斯拉本業畢竟是製造電動車，和同業一樣遭遇晶片缺貨、全球供應鏈脆弱、美中衝突的挑戰，這些都可能嚴重打擊特斯拉。此外，特斯拉也日益受到主管當局放大檢視，自駕軟體尤其是關切焦點，馬斯克個人豪放不羈、常常信口開河的風格，也可能再度槓上美國證管會（SEC）。

目前為止，特斯拉靠「與眾不同」而興起，但在競爭者急起直追和公司規模日益擴大之際，如何維持這種優勢，是特斯拉今後面臨的挑戰。