美Q3經濟成長率不會漂亮 但經濟學家有話說

美國第3季經濟成長率預料不會漂亮，但經濟學家大多認為，成長減速是與供應鏈瓶頸相關因素造成，未來幾個月會緩解。(美聯社)

美國 經濟復甦在前3個月急速放緩，貨櫃堆積在港口、企業缺工嚴重外，消費者苦於通膨。依據道瓊數據，外界預料商務部周四公布的國內生產毛額（GDP）年化成長率，很可能僅有2.8%。不過，經濟學家認為情況會好轉。

如果是疫前時期，2.8%的成長率看起來完全沒問題，但這會是自2020年4月復甦啟動以來的最慢步伐。

美國上季也有可能完全沒成長，亞特蘭大聯邦準備銀行的經濟預測工具GDPNow將預估值下修到0.2%，原因是政府開支和實質淨出口影響前景。

但根據財經網站CNBC，經濟學家並不擔心，大多認為成長減速是與供應鏈 瓶頸相關的因素造成，未來幾個月會緩解。

Natixis美洲地區首席經濟學家Joseph LaVorgna說：「疲弱是供應扭曲大於其他因素。經濟基本面仍強勁，我不會拿這一季來代表我們的走向。」

Natixis對GDP數據的看法較為樂觀，預估上季可成長3.3%，但這仍舊比第2季的6.7%低很多。

LaVorgna解釋：「經濟尚未完全重啟，至少就旅遊和休閒活動而這，所以情況比外表看起來好。我不認為這代表未來。」但他擔心能源成本高漲可能有礙未來的成長，與供應鏈問題相比，對經濟的傷害更大。

與此同時，經濟學家已重新調整對美國GDP成長的預期。高盛經多次下修後，周三再將第3季成長率的預估值調降到2.75%，今、明兩年的全年成長也分別降至5.6%和4%，低於先前的5.7%和4.4%。

聯準會（Fed）決策官員正關注同時出現成長放緩和通膨走高現象，外界紛紛拿來與1970和1980年代停滯性通膨做比較。交易員擴大押注Fed何時開始升息 ，聯邦基金利率期貨市場現在預期首次升息是2022年6月，而且年底前至少會再升息一次。

大多數經濟學家排除停滯性通膨的可能性。那意味第4季GDP有可觀增速，2022年會開始類似疫前經濟。

比方說，Jefferies的經濟學家預估第3季成長率有3.8%，2021年底則是8%。花旗則預計第3季成長僅2.4%，但該集團經濟學家Veronica Clark指出，增速放緩大致可歸結為供應限制，而非需求疲軟。