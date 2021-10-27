財報動能消退 道指止三連漲

隨著強勁的財報季動能開始消退，史坦普500指數在盤中觸及歷史新高後回落。美聯社

隨著強勁的財報季動能開始消退，史坦普500指數 在盤中觸及歷史新高後回落。

道瓊工業平均指數下跌266.19點或0.74%至3萬5490.69點，4天來首次下跌，主受Visa拖累。史指下跌23.11點或0.51%至4551.68點，為3個交易日來首見下跌。由於微軟和Alphabet上漲，以科技股為主的那斯達克綜合指數小漲0.12點至1萬5235.84點。

微軟獲利超過分析師預期，營收 達2018年來最大成長，股價 上漲4.21%。谷歌母公司Alphabet在發布強於預期的季報後也上漲4.96%。

在營收財報被一些分析師認為保守後，Visa下跌6.92%。此外，知情人士告訴《道瓊》，司法部正在調查Visa與金融科技公司間的關係。

即使第3季財報獲利和營收超過華爾街的預期，通用汽車(GM)仍下跌5.44。波音下跌1.53%，這家飛機製造商的虧損超出預期。

股票交易App業者Robinhood財報營收遠低於預期，股價大跌10.44%，主要是由於加密交易疲軟。而推特即使獲利強勁，但由於對支出預期的擔憂，股價也下跌10.78%。

截至目前為止，史指己有約38%的公司公布財報。在已發布的公司中，83%獲利超過預期，79%營收超過預期。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示：「這個財報重點放在定價動能以及消費者是否能夠應對不斷上漲的成本。」「目前看來消費者似乎還能處理。」

強勁的業績是將主要平均股指推高至新高的關鍵。史指10月以來已上漲接近5%，有望創下2020年11月以來最佳單月表現。史指26日創下2021年第57次收盤紀錄。

德州儀器在營收未達預期後下挫5.02%。面對供應鏈逆風，Enphase Energy在財報營收創紀錄後上漲24.65%。

可口可樂上漲1.95%，該公司的營收和獲利均超出預期並調升財測，指稱業務正在變得更強勁，尤其是在疫情復甦最好的地區。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「跡象顯示，今年最後兩個月可能會上漲更多。」「季節性利多、改善的市場內部因素以及Delta變種病毒頂的明顯跡象，都為進入年底的股市提供了潛在動力，因此我們維持加碼建議。」