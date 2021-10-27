高盛：四步打通供應鏈瓶頸 但Fed明年升息風險增

洛杉磯港壅塞。高盛經濟學家指出，解決供應鏈問題要靠四個步驟。路透

供應鏈 瓶頸是美國 企業發布第3季財報時最頻繁舉出的問題，聯準會（Fed）的看法則是瓶頸終究會疏通。高盛 經濟學家指出，解決供應鏈問題要靠四個步驟。

財經網站MarketWatch報導，高盛經濟學家希爾（Spencer Hill）在研究報告中，繪出解開供應鏈打結的路線圖，可分成以下四個步驟：

一，東南亞晶片生產彈升

希爾指出，美國8月從馬來西亞和越南進口的關鍵半導體元件陡降36%，主要受當地封鎖防疫限制影。但東南亞加快疫苗接種和鬆綁防疫限制，應有助提高車用晶片供應量，對美國第4季汽車生產有助益，儘管需要花更久的時間，才能把晶片產能提高到足以支撐高於平常水準的產量。他預測，汽車經銷商的庫存量可能持續偏低，直到明年年中結束。

二，美國勞動力供應升高

更多勞工重返工作崗位，也可望緩和供應鏈緊繃的壓力。希爾估計，美國加碼版緊急失業保險給付已在9月到期，可望使第4季就業人數新增約100萬人；而且，多達300萬個原先擔心染疫而遲疑重返職場的勞工，可望在明年中之前返回工作。

三，港口壅塞紓解

美國港口在年底購物季和農曆新年前異常忙碌，但一旦過了這段貨運高峰時期，塞港情況可望隨之減輕。往年在農曆新年過後，需求常在2月觸底，通常比8月的水準低15%到20%，所以，假如港口吞吐量一直維持在8月的步調，積壓的貨物就可望清空。

四，財政刺激消退

隨著財政刺激效應減退，且消費者從採購物品轉回服務支出，美國貨物進口量也可望恢復正常。

綜合研判，希爾認為，美國通膨可能比高盛原先預測來得「黏」。高盛現在預測，年底時，核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率可達4.3%，比原先估計的4.25%上調；到2022年12月可能升達到2.15%，也比原估的2%上修。

希爾說：「我們雖預期，到那時，通膨曲線將是急遽下滑，然後持續降到那年（2022）年底，但通膨走勢比預期高又持續得比預期久，這將升高（Fed）提前在2022年升息的風險。」