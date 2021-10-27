我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑德溫道具槍誤殺案 檢方：不排除刑事起訴

一洲焦點／預算案遲未定 拜登空手赴氣候峰會？

高盛：四步打通供應鏈瓶頸 但Fed明年升息風險增

編譯湯淑君／綜合外電
洛杉磯港壅塞。高盛經濟學家指出，解決供應鏈問題要靠四個步驟。路透
洛杉磯港壅塞。高盛經濟學家指出，解決供應鏈問題要靠四個步驟。路透

供應鏈瓶頸是美國企業發布第3季財報時最頻繁舉出的問題，聯準會（Fed）的看法則是瓶頸終究會疏通。高盛經濟學家指出，解決供應鏈問題要靠四個步驟。

財經網站MarketWatch報導，高盛經濟學家希爾（Spencer Hill）在研究報告中，繪出解開供應鏈打結的路線圖，可分成以下四個步驟：

一，東南亞晶片生產彈升

希爾指出，美國8月從馬來西亞和越南進口的關鍵半導體元件陡降36%，主要受當地封鎖防疫限制影。但東南亞加快疫苗接種和鬆綁防疫限制，應有助提高車用晶片供應量，對美國第4季汽車生產有助益，儘管需要花更久的時間，才能把晶片產能提高到足以支撐高於平常水準的產量。他預測，汽車經銷商的庫存量可能持續偏低，直到明年年中結束。

二，美國勞動力供應升高

更多勞工重返工作崗位，也可望緩和供應鏈緊繃的壓力。希爾估計，美國加碼版緊急失業保險給付已在9月到期，可望使第4季就業人數新增約100萬人；而且，多達300萬個原先擔心染疫而遲疑重返職場的勞工，可望在明年中之前返回工作。

三，港口壅塞紓解

美國港口在年底購物季和農曆新年前異常忙碌，但一旦過了這段貨運高峰時期，塞港情況可望隨之減輕。往年在農曆新年過後，需求常在2月觸底，通常比8月的水準低15%到20%，所以，假如港口吞吐量一直維持在8月的步調，積壓的貨物就可望清空。

四，財政刺激消退

隨著財政刺激效應減退，且消費者從採購物品轉回服務支出，美國貨物進口量也可望恢復正常。

綜合研判，希爾認為，美國通膨可能比高盛原先預測來得「黏」。高盛現在預測，年底時，核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率可達4.3%，比原先估計的4.25%上調；到2022年12月可能升達到2.15%，也比原估的2%上修。

希爾說：「我們雖預期，到那時，通膨曲線將是急遽下滑，然後持續降到那年（2022）年底，但通膨走勢比預期高又持續得比預期久，這將升高（Fed）提前在2022年升息的風險。」

美國 高盛 供應鏈

上一則

漲價、脆雞加持 麥當勞Q3營收激增

延伸閱讀

警擺烏龍 布碌崙暴力搶劫華婦嫌犯另有其人

警擺烏龍 布碌崙暴力搶劫華婦嫌犯另有其人
11次犯罪紀錄嫌犯續搶劫 警察局長稱保釋改革法案背鍋

11次犯罪紀錄嫌犯續搶劫 警察局長稱保釋改革法案背鍋
警破獲跨州販槍逮4人 門衛主嫌槍藏大樓販賣

警破獲跨州販槍逮4人 門衛主嫌槍藏大樓販賣
紐約市警部門第61位 50歲亞裔警員染新冠去世

紐約市警部門第61位 50歲亞裔警員染新冠去世

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
好市多可隨時退貨，可使用會員卡查看購買詳情，不必保有收據。路透

網購商品退貨 6家最容易

2021-10-25 16:48

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍

獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍