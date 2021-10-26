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國際金價震盪後怎麼走？黃金王子：有機會衝1900美元

記者陳美君／台北報導
國際金價歷經一波震盪走勢後，後市怎麼走？臺灣銀行貴金屬部副理楊天立26日分析，今年底前有機會朝1900美元高點邁進。(路透資料照片)
國際金價歷經一波震盪走勢後，後市怎麼走？臺灣銀行貴金屬部副理楊天立26日分析，今年底前有機會朝1900美元高點邁進。(路透資料照片)

國際金價歷經一波震盪走勢後，後市怎麼走？有「黃金王子」封號的臺灣銀行貴金屬部副理楊天立26日分析，金價主要下檔支撐約在每英兩1750美元，今年底前有機會朝1900美元高點邁進，短期之內影響金價主要因素有三，包括通貨膨脹、實質殖利率和美元走勢。

對於金價未來走勢，楊天立今日分析，金價從今年6月高點到目前為止，最低的時候曾經下跌12%，過去一個多月則是在1750美元上下盤整逐步獲得支撐，近期回到1800美元之上。

8月下旬開始復甦的實體需求，以及對於風險預期增加的避險需求，激勵金價從1750美元低點逐步上升到1800美元，今年底前，仍有機會朝1900美元高點邁進，下檔支撐約在1700至1750美元之間。

楊天立表示，短期之內影響金價主要因素有三，包括通貨膨脹、實質殖利率和美元走勢。

他指出，最近美元聯準會主席鮑爾以及美國財政部長葉倫開始鬆口，對通膨的看法從過去的短期，變成明年中甚至明年下半年，在通膨風險增加下，市場就會擔心通膨對經濟、股市可能造成的影響，加上能源價格不斷上漲，以及冬季到了，明年需求會變強，在通膨隱憂轉強下，預估今年底至明年初，金價有機會站穩 1830美元後續朝1900美元甚至1930美元高點邁進。

除通膨外，楊天立也觀察到，目前各國股市漲跌互見、步調並不一致，最近兩周進入美國超級財報週，500大超過三分之一都有財報，這些關鍵財報出來後，股市反應如何，也會影響金價走勢。

楊天立表示，以技術分析角度，金價若能站上1800美元，還有兩個門檻要過，包括1840至1850美元之間，以及1900美元以上，下檔主要支撐還是1750美元，這個價位守得住，市場就不用太擔心。

他預估，金價今年底前的大區間，將會介於1750到1900美元。

楊天立表示，其實市場仍對股市深具信心、並沒有看壞股市，在沒看壞股市之前，金價很難吸收到很大動能，資金回流速度很慢，目前把金價從1750美元上推到1800美元的力道，其實都是避險資金而非投機資金，行情要衝一定要有投機資金，避險資金進來很慢，再加上下面的實質性需求，這些都不會讓金價大漲、只能慢慢推上來，因此，對於金價不能過度樂觀、暫時缺乏大漲的動能。

金價 殖利率 美國

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