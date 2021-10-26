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張忠謀談半導體：缺貨看不到盡頭 台積電角色更重要

記者尹慧中／台北報導
台積電創辦人張忠謀。（記者余承翰／攝影）
台積電創辦人張忠謀。（記者余承翰／攝影）

台積電創辦人張忠謀昨（26）日表示，目前看不到半導體何時會不缺貨，但最終會緩解。兩年前他在台積電運動會時，就說過台積電是兵家必爭之地，現在看來依舊如此，而且會愈來愈重要。

張忠謀昨日出席台灣玉山科技協會20周年晚宴，以「經營人的學習與成長」發表專題演講，並接受現場來賓問答，釋出相關訊息。

談到各國補助半導體製造在地化，張忠謀說，過去的全球化與自由貿易為世界帶來發達成長，但現在的世界已經不是平的，有人說台灣、南韓不安全了，需要有一些（半導體製造）產能在美國，無論是透過建立一些產能或就近擁有，但這對全世界、亞洲半導體廠甚至英特爾都會是挑戰。

張忠謀說，有人提出鼓勵美國政府補助的想法，現在已經看到美國希望提高半導體製造比重，祭出520億美元補助，但在他看來，「這是絕對不夠的」。

他認為，相關政策「並不會讓時鐘鐘擺往回撥」，因為後續投資額度絕對不夠，又要更多補助，但這樣投資的供應鏈造價與納稅人的代價將相當可觀。

台積電美國亞歷桑納州新廠正如火如荼興建中，外界關注公司經營團隊跨國管理的考驗。張忠謀指出，過去他的年代，台灣人要跨國管理是不可能的，因此他當年在德儀（TI）任職時，也是以為美國為中心管理全球。

如今，台灣經理人也無法如同英特爾經理人在管理亞歷桑納州廠那般順暢，不過，台灣半導體業仍在全球充滿競爭力，尤其持續以台灣為營運基礎，並在自由貿易的情境下。

面對近期全球半導體晶片荒，張忠謀直言，目前看不到半導體何時會不缺貨，但他認為最終會緩解。

張忠謀強調，台積電的商業模式是以客戶是誰（不是商品是什麼）為定，台積電的商業模式是半導體製造服務、客戶是別的半導體公司。而在當下全球地緣政治風險提高，但對半導體需求與日俱增之際，兩年前他在台積電運動會時，就說過台積電是兵家必爭之地，現在看來依舊如此，而且會愈來愈重要。

張忠謀昨天並以個人實務經驗分享，經營人的學習與應用包含基礎技術、商品與客製品、行銷、市場及市場學、會計、訂價、有說服力的簡報、聆聽、包容、領導、策略等11項。

他也提到，自己曾最崇拜的商業模式是星巴克，因為星巴克把一杯咖啡售價從三、四毛錢漲到兩塊五，商業模式並不是普通喝一杯三、四毛錢咖啡就走，而是懂得享受生活的人。

台積電 台灣 美國

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