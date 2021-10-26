穩健財報撐腰 道指史指創高

美股攀升至紀錄高點，主要企業繼續公布穩健的上季業績。Twitter、Advanced Micro Devices 和 Robinhood 也在周二收盤後公布季度收益。美聯社

美股攀升至紀錄高點，主要企業繼續公布穩健的上季業績。

道瓊工業平均指數 上漲15.73點或0.04%至3萬5756.88點，連升3個交易日，再創歷史新高；盤中一度上漲逾150點。史坦普500指數上漲8.31點或0.18%至4574.79點，盤中也創下新高紀錄。那斯達克綜合指數上漲9.01點或0.06%至1萬5235.71點。

臉書股價盤中逆轉下跌打壓了主要股指，在開盤持平後一度跌深5%，收跌3.92%。該公司獲利超出分析師 預期，但營收 和每月活躍用戶未達預期。

在上一交易日飆升超過12%，市值首次達到1兆元後，特斯拉回吐早盤升幅，小跌0.63%。

UPS上漲6.95%，這家快遞公司所有業務部門的獲利和營收均強勁。道指成份股3M的獲利和營收超過預期，小漲0.12%。

奇異電氣(GE)上漲2.03%，該公司將全年獲利預測向上調升，同時第3季獲利高於預期。

已有近30%的史指公司公布財報，其中超過80%業績超出預期。預計史指成份股公司第3季獲利將增加約35.6%。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)說，「美股的風險偏好仍然存在。由於強勁的需求繼續抵消眾所周知的供應鏈限制和定價壓力，企業獲利一直是近期創紀錄高點反彈背後的關鍵催化劑。」

科技寵兒Alphabet和微軟走高。多頭看好微軟上季表現強勁，得益於其關鍵的Azure業務。分析師也預計Alphabet獲利將同比增加43%。

Twitter、Advanced Micro Devices 和 Robinhood 也在周二收盤後公布季度收益。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示，「財報季又是個良好的開端，但現在最大的考驗是大型科技股是否會挺身而出？ 由於股市已處歷史高點，門檻的確很高，科技將需要有更佳表現，才能證明當前水平的股市是合理的。」

在數據方面，經濟諮商會數據顯示，10月美國消費者信心上升，扭轉了3個月的下降趨勢。其消費者信心指數攀升至113.8，高於《道瓊》預期的108，也高於9月的109.8。