新冠疫情衝擊 亞洲經濟體去年GDP損失1.7兆美元

新冠肺炎疫情重創包括觀光飯店在內的旅遊服務業，日本一項研究指出，疫情造成亞洲15個主要經濟體合計損失約1.7兆美元。美聯社

日經引述日本經究研究中心（JCER）報告指出，在比較新冠疫情 爆發前的預測值和實際表現後，亞洲15個主要經濟體2020年國內生產毛額（GDP）合計損失約1.7兆美元，以中國 所受影響最大，只有台灣 不減反增。

JCER根據國際貨幣基金（IMF）2019年10月的預測，計算在未爆發疫情下、這些亞洲經濟體去年原本該有的名目GDP，這個數字應該比2019年成長6.2%至29.84兆美元，但實際上卻比2019年減少了1.68兆美元。

在15個亞洲經濟體中，中國的經濟損失最大，多達6,380億美元。基於經濟規模（占亞洲 GDP一半）以及在全球供應鏈中的角色，中國遭受疫情的打擊特別嚴重，儘管中國很早就控制疫情，但2020年僅成長2.3%。

前年經濟成長6%-8%的印度也遭重創，去年經濟損失4,800億美元，是經損第二多的國家。全球第三大經濟體日本，去年疫情造成的經濟損失排名亞洲第三，為1,620億美元，因為服務業在GDP的占比很高。

與旅遊相關的產業受創尤其嚴重。 根據QUICK-FactSet數據，JCER 檢視了2019年10-12月（疫情爆發前）和 2021年4-6月亞洲約16,000家上市公司的銷售數據。賭場銷售額的減幅度最大，高達53%；其次是航空公司，銷售額下降49%。

在旅遊業占五分之一GDP的柬埔寨，經濟損失達40億美元。同樣重度依賴旅遊業的泰國， GDP蒸發710億美元。該國的旗艦航空泰國國際航空公司去年 5 月聲請破產。越南航空公司也陷入嚴重的財務困境，正準備進行重組，其中包括將20,000多名員工人數減半、並實施大幅減薪。

多數亞洲經濟體都在與疫情奮戰，只有台灣受惠，與疫情爆發前的預測相比，台灣2020年GDP增加440億美元，因為疫情期間居家消費和遠程辦公的普及，對伺服器和智慧手機等許多資訊科技產品的需求增強。

報導指出，台灣以外的亞洲情勢仍然充滿挑戰，亞洲經濟在2021年7-9月期間放緩已是在所難免，因為7月以來亞洲部分地區遭受傳染性很強的Delta變種病毒肆虐。