史上最大綠能車訂單推特斯拉市值破1兆美元 馬斯克更富

電動車大廠特斯拉獲來自赫茲租車的史上最大綠能車訂單逾10萬輛，周一股價大漲13%，市值突破1兆美元。（路透）

剛脫離破產保護才4個月的赫茲國際租車公司（Hertz Global Holdings）向特斯拉 （Tesla）下了10萬輛電動車的訂單。特斯拉股價 聞訊飆升，市值首度衝破1兆美元，執行長馬斯克 的個人財富同步膨脹。

史上最大綠能車訂單 價值42億美元

赫茲發聲明說，特斯拉將在未來14個月內交付這批車，11月初起，赫茲在美國主要市場和歐洲部分地區將提供Model 3租賃。客戶可以使用特斯拉的充電網絡，赫茲也在建設自己的充電樁基礎設施。

知情人士透露，這是電動車市場史上最大的單筆交易，價值約42億美元。雖然汽車租賃公司通常要求汽車製造商提供大幅折扣，但這次的訂單規模意味著赫茲支付的款項接近官方標價。

特斯拉因此取得讓好奇電動車的民眾得以試駕Model 3的好方法；赫茲與汽車業領軍者和最具吸引力品牌聯橫，可因人們對電動車日益增長的興趣而擁有競爭優勢。特斯拉還能因為現身由超級盃7冠名將布雷迪（Tom Brady）拍攝的赫茲廣告而受惠。

2020年，赫茲的最大轎車和卡車供應商是通用汽車，緊隨在後的是日產和福特汽車。

特斯拉股價大漲 市值破1兆美元

特斯拉股票周一（25日）盤中氣勢如虹，收盤大漲13%，創3月9日以來的最大單日漲幅，股價升抵歷史新高1,024.86美元，基於截至10月21日特斯拉發行在外約有10億股流通股，該公司市值來到1.03兆美元，超越臉書，成為第五大美國企業，排在蘋果、微軟、Google母公司Alphabet，和亞馬遜之後。

特斯拉股價今年來大漲45%，是標普500指數漲幅的兩倍多。

與此同時，臉書收盤時上漲1.26%，市值為9270億美元，低於9月初創下的高點1.08兆美元。這支股票受到包括社群媒體對手Snap財報疲弱在內的一連串負面新聞影響，上周五面臨更多壓力，周一股價盤後反彈，主要是公布強勁的用戶成長數據，以及買回500億美元庫藏股計畫。

馬斯克身價飆 拉大與巨富的距離

特斯拉股價大漲使得該公司執行長馬斯克（Elon Musk）的全球首富寶座更穩。他的個人財富飆升362億美元，除了赫茲訂單的關係，周一提交的監管文件顯示，他2018年股票期權薪酬方案的第7批在第3季發放，也讓他的身家增加約80億美元。

這是彭博億萬富豪指數歷來最大單日個人財富增幅，一舉超越中國大亨鍾睒睒的記錄——去年農夫山泉上市，鍾睒睒的身家單日暴增320億美元。馬斯克目前的淨資產為2886億美元，超過了埃克森美孚（Exxon Mobil）或Nike的市值。身為特斯拉聯合創辦人兼執行長，馬斯克約有三分之二的淨資產直接與該公司的股票和期權掛鉤。

馬斯克的財富規模正與其他超級富豪拉開差距。根據彭博億萬富豪指數，亞馬遜創辦人貝佐斯以1926億美元的淨資產排第二。