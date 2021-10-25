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科技股財報在即 道指史指創新高

財經新聞組／綜合報導
租車公司赫茲也宣布將訂購10萬輛特斯拉汽車。美聯社
租車公司赫茲也宣布將訂購10萬輛特斯拉汽車。美聯社

投資人準備迎接重量級科技公司的重要財報，美股25日升至歷史新高。

道瓊工業平均指數上漲64.13點或0.18%至3萬5741.15點，再創歷史新高。史坦普500指數上漲21.58點或0.47%，同創歷史新高。受特斯拉提振，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲136.51點或0.9%收1萬5226.71點。

特斯拉上周公布創紀錄的獲利和營收，摩根史坦利將其目標價從900元上調至1200元，股價大漲12.66%，市值超過1兆元。租車公司赫茲也宣布將訂購10萬輛特斯拉汽車。

該股的大漲幫助美股在繁忙的一周財報前展開強勁走勢。科技巨頭Alphabet、微軟、亞馬遜和蘋果，以及道指成分股開拓重工、可口可樂、波音和麥當勞將在本周發布財報。

Bernstein Private Wealth Management投資策略聯席主管查洛夫(Alex Chaloff)說，「這將是財報季中成敗的關鍵一周。我們期望會有正面的結果。」他補充說，預計科技股在最近幾個月「喘一口氣」後將再次開始表現良好。

臉書股價在早盤下跌後收漲1.26%。蘋果也收復早盤跌幅失，收盤幾乎持平。

能源股是另一個強勢類股，因為西德州中質原油(WTI)期貨觸及每桶85元。埃克森美孚上漲1.95%，雪佛龍上漲0.93%。

由於強勁的盈利，華爾街上周大漲。藍籌股道指上漲超過1%，22日創下歷史新高。史指上周上漲1.7%，連續第3周上漲，也在22日創下歷史新高。

Refinitiv數據顯示，在史指目前已公布財報的117家企業中，84%的數據超出預期。預計史指公司第3季獲利將成長約35%。

Commonwealth Financial Network全球投資策略師葛加(Anu Gaggar)表示：「獲利上升的動能正在掀起所有浪潮，為牛市火上澆油。」「即使供應瓶頸和勞動力短缺讓人擔心，但第3季財報季開局強勁。」

進入10月最後一周，主要股指本月穩健上揚。道指和史指均上漲超過5%，而那指本月至今已上漲4.4%。

引領10月大盤反彈的是能源類股，本月上漲11%。同期，工業、房地產、材料和金融類股均上漲至少7%。

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