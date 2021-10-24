大仁說財經 | 推動經濟成長，房市景氣動能源源不絕

房市受惠內在需求強和外在低利率之助，繼續成為推動經濟主力。（歐新社）

即使有人擔心隨著房貸利率 攀升，房價可能接近見頂，但數據顯示房市並未展示出明顯放緩的跡象。

9月新屋開工數較上年同期上升，而成屋銷售高於經濟學者的預測，同時較8月水平有所上升。

即使經濟的某些部門仍然相對停滯，房市榮景仍在繼續。這顯然有利於建商，但對更廣泛的經濟和股市來說也可能是個好消息，尤其是因為這種力量似乎是全國性的。

當聯準會(Fed)發布褐皮書經濟報告時，轄下幾個地區的房市數據明顯好轉。

紐約Fed指出，「總體而言，最近幾周房地產 市場一直呈現穩定到略微走強」，並且「整個紐約市的房市銷售活動明顯回升，遠遠超過新冠疫情前的水平」。

在亞特蘭大，Fed分行表示「住房需求強勁，庫存下降，房價上漲」；而芝加哥Fed表示「住宅房貸活動繼續強勁」，住房市場「拖欠率處於歷史最低水平」。

房產相關公司的投資人也很樂觀。零售巨頭家得寶(Home Depot)和勞氏(Lowe's)的股價今年來分別上漲了36%和42%，均創下歷史新高。SPDR史坦普建商ETF(XHB)在2021年飆升了35%。

與此同時，企業高管仍然充滿信心，摩根大通財務長巴納姆(Jeremy Barnum)在10月中的財報電話會議上表示，他並不擔心房貸利率上升會放緩購房需求和新房貸款需求。

巴納姆表示：「高利率的情形不致於成為房地產市場的主要擔憂來源。」

其他商界領袖也對房屋銷售可能很快見頂的擔憂不屑一顧。

Graco CEO謝漢(Mark Sheahan)在最新財報電話會議上表示，「住宅需求仍然很熱。改裝活動熱絡。新屋開工情況很好。」該公司為業主和承包商生產噴漆機。

他說，「我認為未來不會有任何真正的負面影響。我想說的是，從我們的角度來看，在可見的未來看不出任何風暴。」

有些高管指出，經過多年的低迷後，房地產市場仍在追趕進度。人口統計學也提供不少助力，因為年長的千禧世代希望擺脫住在父母地下室的刻板印象，開始組建自己的家庭。

惠而浦(Whirlpool)CEO比澤爾(Marc Robert Bitzer)在上季財報電話會議上表示：「十多年來，住房市場仍遠低於歷史和結構性需求水平。千禧世代被壓抑的需求加劇了這種情況，而我們現在才開始看到這種情況出現。」

他還指出，「利率仍處於歷史低位」，「這對房地產市場而言將是一個優勢」。

與此同時，許多美國人，尤其是那些從事更多白領服務類型工作 的人，仍然在家工作。有些人可能永遠不會重回辦公室。這意味著更多的人可能會放棄小型公寓，而選擇擁有充足家庭兼具辦公空間的大房子。

游泳池用品和其他戶外生活產品分銷商Pool Corp CEO阿文(Peter Arvan)在上季財報電話會議上表示，「我認為在家工作的動能將維持不變，」「房市景氣一片美好。」