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CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

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CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

編譯洪啟原／綜合外電
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN報導，美國房市熱潮目前仍沒有明顯降溫跡象，但有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能即將達到高峰，價格再難有突破。

最新數據顯示，美國9月新屋開工數比去年同期增加，成屋銷售比8月增加，甚至高於分析師預期。即使部分產業依然低迷，但房市持續熱鬧滾滾。

房市欣欣向榮對建商而言是利多，對整體經濟和股市更是大好消息，特別是美國各地似乎都可看到這個熱潮。

據美國聯準會（Fed）最新公布的褐皮書報告，Fed轄下多個地區的房市數據強勁。

紐約聯邦準備銀行表示，整體來看，房市近幾周從維持穩定轉向稍微強勢，而紐約市周圍的房屋銷售活動顯著提升，遠高於新冠疫情爆發前的水準。

亞特蘭大聯準銀行則說，房市需求正旺，房屋庫存減少，且房價升高；芝加哥聯準銀行表示，申請房屋抵押貸款的活動依然強勁，且房貸違約率創下歷史新低。

投資人也持續買進與住宅相關類股。例如居家修繕零售業者家得寶（Home Depot）和Lowe's今年來股價同創新高，分別大漲36%和42%；SPDR標普房屋建商ETF今年迄今上漲35%。

企業主管同樣對房市充滿信心。摩根大通財務長Jeremy Barnum表示，他不擔心房貸利率升高會拖累購屋和新屋貸款的需求。

美國 紐約市 貸款

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