道指歷史新高 股指連升三周

中國恆大支付了外國債券持有人的主要利息，避免違約。美聯社

本周所有股指都收高，且為連3周走升，道瓊工業平均指數 更是創下歷史新高。

道指上漲73.94點或0.21%至3萬5677.02點，自8月16日之後再創收盤新高。史坦普500指數在盤中觸及歷史新高後小跌4.88點或0.11%至4544.9點。那斯達克綜合指數下跌125.5點或0.82%至1萬5090.2點。

本月史指和道指上漲5%，那指上漲4%。

由於銷售弱於預期，英特爾大跌11.68%。這家半導體公司將營收 下滑歸咎於整體產業的晶片短缺。Snap表示其廣告業務因蘋果隱私設定變更而下滑，股價暴跌26.66%。

社群媒體股臉書和推特也分別下跌5.05%和4.83%。

然而，有幾支科技股升至歷史新高。特斯拉延續漲勢，在盤中觸及新高後收漲1.75%。該股上季獲利和營收創紀錄，21日上漲3%。Netflix、Ebay和微軟也攀升至歷史新高。

雖然科技業出現一些波折，但到目前為止整體財報季表現出色，推動大盤在兩個月的平靜後重登歷史高點。Refinitiv數據顯示，第3季財報季到目前為止，已公布財報的117家公司中有84%獲利超出分析師預期。Refinitiv估計本季獲利可望成長34.8%。

BNY Mellon Investor Solutions投資 長科拉諾(Stephen Kolano)表示，即使如此，由於成本壓力、勞動力短缺以及管理層在財報電話會議的評論，加上聯準會(Fed)主席鮑爾和其他政策制定者的評論，即使史指今年上漲20%，對於展望年底的投資人來說，情況似乎仍然有些不確定。

他說，「因此開始出現一些獲利了結。投資人首先拋售的是上漲最多的公司，大多是科技股。」

他補充說，隨著從科技股轉向金融股和商品導向類股，這將成為第4季至新年的部位洗牌方式。他解釋，這些產業不僅估值更高，而且成本壓力的影響也可能較小，並且在利率上升影響下表現良好。

Cornerstone Wealth投資長賀吉(Cliff Hodge)表示，英特爾和本周初IBM令人失望的業績，以及Fed主席鮑爾21日就通膨和政策收緊發表的強硬言論，加劇了市場不安，但小幅下跌不應太令人擔憂，至少短期內如此。

他說，「在史指連漲7個交易日，漲幅達5%之後，市場一定程度上的盤整是合理的。」「考慮到企業回購的流動性，年底走勢看來不錯，但從長期來看，估值、經濟向中期過渡以及Fed收緊政策等方面的阻力，仍可能阻止指數重返歷史新高。」

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲(Victoria Fernandez)表示：「在認為事情會放緩並且人們擔心獲利率的當季，這些公司的表現仍然不錯。」

21日強勁的就業數據也增加了正面的市場情緒。勞工部報告，上周初請失業金人數降至29萬人新低，較前周下降6000人，低於《道瓊》調查經濟學家預期的30萬人。

在最近的利空中，投資人擔憂之一是中國的房地產危機。然而，隔夜傳來好消息，據報導，中國恆大支付了外國債券持有人的主要利息，避免違約。