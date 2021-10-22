世銀預估：油價回落要等到2023年

世界銀行（World Bank）今天發布報告指出，近期全球油價 驚人漲勢恐對全球經濟成長構成威脅，而油價水準很可能要到2023年才會降低。

世銀在最新「大宗商品市場展望」（Commodity Markets Outlook）報告中預估，今年結束時原油價格平均會來到每桶70美元，比去年同期大漲70%。

報告還說，這使得其他能源價格跟著被推高，例如天然氣。

世銀首席經濟學家柯錫（Ayhan Kose）表示：「能源價格揚升，為全球通貨膨脹帶來重大短期風險。若漲勢持續，可能也會對能源進口國的經濟成長構成壓力。」

柯錫坦言，油價漲勢「比先前預期更顯著」；而這「可能使得各國自去年全球衰退復甦時更難在政策上做選擇」。

近幾週油價衝破每桶80美元，達到數年來高點。原因是各經濟體經歷疫情 期間活動暫停後再度活絡，以及航運瓶頸所造成。

報告警告，由於原油庫存量非常低，且供應瓶頸問題持續，近期油價可能出現更多漲勢。

世銀以布倫特（Brent）、西德州 中級（WTI）和杜拜三種原油價格計算全球均價，並預估明年油價將維持高檔，要到下半年才會因供應緊繃緩和而開始下降。

世銀預測，明年原油均價還會再上漲至每桶74美元，2023年才跌回65美元。