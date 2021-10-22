我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：新冠疫苗補強針可混打 但建議避免

已知16死 俄國火藥兼化學工廠爆炸

世銀預估：油價回落要等到2023年

中央社華盛頓21日綜合外電報導

世界銀行（World Bank）今天發布報告指出，近期全球油價驚人漲勢恐對全球經濟成長構成威脅，而油價水準很可能要到2023年才會降低。

世銀在最新「大宗商品市場展望」（Commodity Markets Outlook）報告中預估，今年結束時原油價格平均會來到每桶70美元，比去年同期大漲70%。

報告還說，這使得其他能源價格跟著被推高，例如天然氣。

世銀首席經濟學家柯錫（Ayhan Kose）表示：「能源價格揚升，為全球通貨膨脹帶來重大短期風險。若漲勢持續，可能也會對能源進口國的經濟成長構成壓力。」

柯錫坦言，油價漲勢「比先前預期更顯著」；而這「可能使得各國自去年全球衰退復甦時更難在政策上做選擇」。

近幾週油價衝破每桶80美元，達到數年來高點。原因是各經濟體經歷疫情期間活動暫停後再度活絡，以及航運瓶頸所造成。

報告警告，由於原油庫存量非常低，且供應瓶頸問題持續，近期油價可能出現更多漲勢。

世銀以布倫特（Brent）、西德州中級（WTI）和杜拜三種原油價格計算全球均價，並預估明年油價將維持高檔，要到下半年才會因供應緊繃緩和而開始下降。

世銀預測，明年原油均價還會再上漲至每桶74美元，2023年才跌回65美元。

油價 德州 疫情

上一則

肥料比米還貴 肥料狂漲 米價也蠢蠢欲動

延伸閱讀

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成
「年年都高」北加州1加油站 每加侖油價高達7.59元

「年年都高」北加州1加油站 每加侖油價高達7.59元
美銀、普亭同聲 油價估漲破百元

美銀、普亭同聲 油價估漲破百元
油價可能漲破100美元？美銀和普亭都如此預測

油價可能漲破100美元？美銀和普亭都如此預測

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34
長灘港即使全力運作，也難以消化大排長龍等待卸貨的貨櫃輪。（路透）

大仁說財經 | 加州貨櫃塞港：成因和分析

2021-10-20 18:35

超人氣

更多 >
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡
李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」
喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？