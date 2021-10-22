肥料比米還貴 肥料狂漲 米價也蠢蠢欲動

彭博資訊報導，肥料價格近來狂漲，讓稻米價格也開始蠢蠢欲動，可能跟著上漲。 歐新社

由於肥料價格漲勢兇猛，對全球半數人來說都是民生必需品的稻米價格只怕也守不住了，準備加入其他農產品的行列，一起上漲。

彭博資訊報導，雖然稻米價格過去一年相對穩定，不像玉米、黃豆和肉類等其他農業商品節節攀升，因而幫助抑制了食品價格通膨擴大，但近來肥料價格暴漲，將增加亞洲許多農民的成本，推高此地稻米價格。全球絕大多數的稻米都是在亞洲生產和消費。

泰國 農民協會會長普拉莫特說：「現在1噸肥料比1噸稻米還貴。」泰國是全球第三大稻米出口國。

從極端氣候到工廠關閉和政府制裁，一連串事件形成完美風暴，讓全球肥料成本飆漲至紀錄新高。歐洲和中國 的能源危機更惡化了這項衝擊，因為煤炭和天然氣是肥料的重要原料。

此時適逢國際食品價格來到十年來高點之際，如今連肥料的成本也大漲，情況無異雪上加霜。

中國為了保障國內供應，也正加強對肥料業的審查，包括對出口商實施新障礙。該國是尿素、硫酸鹽和磷酸鹽的主要供應國，占全球貿易比率約30%。中國的最大肥料買家包括印度、巴基斯坦和東南亞 等許多其他稻米生產國。

菲律賓農業部肥料與農藥所所長洛丹表示，由於肥料占了高達70%的生產成本，預期當地稻米和玉米價格都將上漲。越南農作物生產部門正鼓勵稻農肥料用量減半。