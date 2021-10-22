散戶熱潮再起 DWAC將併川普媒體 股價狂飆400%

美國前總統川普日前宣布，旗下媒體科技集團將與DWAC合併，這項消息助DWAC股價狂飆400%。(美聯社)

美國前總統川普 宣布，旗下川普媒體科技集團，將與特殊目的收購公司（SPAC）「數位世界併購」（DWAC）合併、且成立新公司。這項消息助攻DWAC 21日盤中狂飆逾400%，數據顯示，投資 人正熱情力挺這檔「川普迷因股」。

DWAC 21日盤中勁揚421%，觸及52美元歷史新高價位，收盤漲幅收斂至356%，終場報35.54美元。

DWAC從開盤到中午為止，合計交易近3億股，成交量約50億美元，成為當日交易最熱絡的個股之一。

SPAC專家暨金融科技公司Accelerate執行長克林查克說：「我認為是散戶投資人炒作這檔股票、做當沖交易。」

包括跨國投資管理公司D.E.Shaw和Saba資本公司在內的11檔避險基金，都曾參與DWAC的首度公開發行股票（IPO）上市案，且取得該公司股權。DWAC股價勁揚，使這些避險基金進帳數百萬美元。

川普20日宣布，將推出社群媒體 應用程式（App）「Truth Social」，對抗科技巨擘。推特、臉書等社群媒體已封殺川普，如今川普自行成立社群平台，可能在社群媒體重獲關注。

川普媒體科技集團表示，「Truth Social」預計明年第1季開始營運。這家新公司還計劃推出訂閱制的影音隨選服務。