史指連升七日 收創歷史新高

史坦普500指數21日創下歷史新高，在強勁的獲利財報和年終樂觀情緒中消除了2個月來的低迷。美聯社

史坦普500指數 21日創下歷史新高，在強勁的獲利財報和年終樂觀情緒中消除了2個月來的低迷。

史指上漲13.59點或0.3%收4549.78點，連7交易日走升，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲94.02點或0.62%至1萬5215.70點。道瓊工業平均指數下跌6.26點或0.02%至3萬5603.08點，主受IBM下跌9.56%的拖累。

特斯拉是推升史指的最大功臣，這家電動車製造商因財報獲利強勁而上漲3.26%。史指因為財報獲利蓬勃發展，壓過對通膨和聯準會(Fed)購債可能結束的擔憂。史指本周目前上漲1.75%，全月上漲5%。

SoFi首席投資 策略師楊恩(Liz Young)表示，年底可能出現反彈，但可能還需要全面而穩健的獲利成長，「目前正處政策面將接棒給公司基本面的關鍵時刻。」「中間會有點顛簸，就像嬰兒試著走路一樣。如果力守不跌，反而會拖延它的進展，所以必須讓市場下跌，知道它不會受到傷害，讓它自己找到平衡。」

至今的第3季財報美國企業獲利穩健，但事實證明成本已攀高。根據Refinitiv的數據，在截至20日公布財報的101家史指公司中，84%的獲利超過分析師預期。

惠普公司因強勁獲利而上漲6.93%，並調升2022年的財測。

其他大型科技股也有效提振市場。輝達和Netflix股價飆升。

除科技之外，美國航空第3季因聯邦援助而出現獲利，上漲1.9%。

Leuthold Group分析師保爾森(Jim Paulsen)指出，過去20年通貨膨脹率和獲利率 之間一直呈正相關，因此公司在提高售價時可能不必太過擔心。

他在最新報告中表示：「投資人對有關通膨壓力正在侵蝕獲利率以及可能對股市造成影響的報導感到擔憂，這是可以理解的。」然而，「通膨上升似乎總體上提振了史指企業的每股獲利。」

在經濟數據方面，強勁的就業鼓舞了投資人。勞工部報告，上周初請失業金人數降至29萬人新低。比前周減少6000人，低於《道瓊》調查經濟學家估計的30萬。

但在第3季營收下滑後，IBM下跌超過9%，是道指中表現最差的個股。其兩大業務部門全球服務和雲端認知軟體業務低於預期。

然而，投資人將IBM視為一個獨立案例，並持續關注第3季財報季，以評估今年底前的獲利成長以及成本壓力和供應鏈中斷的跡象。

德意志銀行主題研究主管里德(Jim Reid)在報告中表示，「目前沒有跡象顯示獲利率受到廣泛侵蝕。目前物價正在全面轉嫁，可能有太多資金在四處奔波。」

WeWork掛牌交易首日上漲13%。這家共享辦公室新創公司在IPO失敗2年多後經由一家特殊目的收購公司(SPAC)上市。