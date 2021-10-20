財報優比特幣飆 道指盤中觸新高

由於優於預期的財報和比特幣創新高提振了投資人情緒，道瓊工業平均指數躍升至歷史新高。美聯社

由於優於預期的財報和比特幣 創新高提振了投資 人情緒，道瓊工業平均指數 躍升至歷史新高。

道指上漲152.03點或0.43%至3萬5609.34點，盤中觸及歷史高點3萬5669.69點。雖然它是盤中創下歷史高點，但收盤價距離紀錄也不到1%。

史坦普500指數上漲16.56點或0.37%至4536.19點，距歷史高點不到0.2%。那斯達克綜合指數小跌7.41點或0.05%至1萬5121.68點。

過去兩個月股市擔憂不斷，delta病毒病例激增、供應鏈問題、中國房地產危機、聯準會(Fed)暗示取消寬鬆政策以及通膨報告，各項擔憂讓投資人感到不安。但道指數從紀錄高點拉回的幅度並不大，最低也只距歷史高點約5%。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，股市正在延續上周的反彈，始於低於預期的生產者物價指數(PPI)和優於預期的銀行財報，「行情由此開始。這是獲利的結合，通貨膨脹的逐月變化似乎正在觸頂，而變種病毒的影響正在放緩。」

他指出，史指也可能很快創下歷史新高，這將是未來看漲的訊號，「歷史表明，從回調中復甦後的漲勢，在接下來的98個日曆日內平均上漲8.4%，之後會再出現5%以上的新跌勢。有利的季節性因素也有助於推動股指再創新高。」

Verizon是道指中漲幅最大的個股，在第3季獲利超過預期後上漲2.39%，並且這家電信商由於5G的採用率不斷提高而調升財測。Biotech Biogen股價在獲利和營收超出預期並調升全年財測後小幅走高。

本周有超過70支史指成分股公布財報，到目前為止進展順利。根據The Earnings Scout的數據，截至19日，86%的史指公司財報都超過預期。根據Earnings Scout的數據，第3季獲利可望較一年前成長35%。

Independent Advisor Alliance投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，「這個牛市還有更多的上漲空間，即使通膨日益成為利空，但有些疫情利空正在消退，因為許多公司繼續擁有定價權，應該可以保護公司利潤。」

比特幣上漲至6萬6893元，創下歷史新高，知名投資客瓊斯(Paul Tudor Jones)發表評論指比特幣是比黃金更適合的首選通膨對沖。在積極的監管發展和第一個與比特幣掛鉤的ETF掛牌推動下，比特幣已經攀升了4周。ProShares比特幣策略ETF於19日開始交易。

Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)表示，比特幣的反彈是個強烈的風險環境的訊號，他還表示，縱使經歷了「參差不齊的一年」，但今年底前股市仍可能上漲超過6%。他將史指的目標價調升100點至4800點，理由是新冠病例減少和經濟強韌。

他表示，「強勁的風險偏好環境正在形成，共識不是那麼樂觀。因為投資人在9月時非常悲觀。但是技術面正在改善，例如站上50日移動均線，代表潛在趨勢正在變得更加強勁。」

Netflix在19日收盤後發布了備受期待的第3季財報，這家串流媒體巨頭增加了440萬個用戶，高於StreetAccount估計的增加384萬。然而，過去3個月上漲20%的Netflix卻下跌2.17%。

德意志銀行在財報發布後調降Netflix的評級，指稱其估值不符，因為明年的收入成長將放緩。該公司還表示，第4季強勁的訂戶增加預期已經計入股價。

聯合航空也在19日收盤後公布上季業績，該公司的獲利和營收都超出分析師預期。

福特上漲4.02%，瑞士信貸(Credit Suisse)因其電動車換乘計畫而調升了這家汽車公司評級，並預測股價將上漲30%。PayPal因可能收購社群媒體公司Pinterest的報導而下跌4.91%，Pinterest 股價飆升12.75%。

到目前為止，投資人基本上對自上周開始的第3季財報季感到高興。 FactSet數據顯示，在已公布財報的史指成分股中，有82%超過預期。

但是，LPL Financial股票策略師布赫賓德(Jeff Buchbinder)表示，投資人不應期望企業從疫情底部回升時會出現大行情，「我們使用了大多數所知的最高形容詞看待美國企業過去兩個財報季的驚人表現。」「預計在即將到來的第3季財報季將實現穩健的獲利成長，但走升的驚喜會更小。不幸的是，我們不需要那麼多的最高級。」