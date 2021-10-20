此時無形勝有形 日本電子業吹起「輕資產」風潮

Panasonic擁有的「無形資產」，預計在本會計年度結束時將首次多於固定資產，跟日本其他電子大廠一樣，紛紛將投資重心從傳統製造移往軟體等領域。 路透

Panasonic擁有的「無形資產」，預計在本會計年度結束時將首次多於固定資產，顯示出該公司和Sony等國內同業一樣，正在追求「輕資產」策略（asset-light），將投資 重心從傳統製造移往軟體等領域。

日經新聞報導，9月完成對美國 軟體公司Blue Yonder的收購後，包括商譽在內，Panasonic本年度的無形資產預計將增加約9,000億日圓（79億美元），使無形資產的總規模遠超過1兆日圓。該公司去年度結束時擁有價值1.06兆日圓的固定資產。

不只Panasonic，日本 整個電子業都在進行類似轉型。Sony集團上個會計年度的無形資產為1.82兆日圓，是固定資產9,854億日圓的近兩倍。日本50家主要電子公司的無形資產平均比重持續穩定上升。

日本經產省早在2017年的一份報告就指出，「企業獲利能力來源已從有形資產轉為無形資產」，並指出「歐美朝此方向的投資早已遠超過日本」。

該報告說：「美國和其他國家早已將產業結構重心轉往軟體，但日本的傳統製造業依舊強盛，投資固定資產的趨勢很強勁。」

Panasonic以7,700億日圓收購Blue Yonder，顯示了該公司的策略改變。Blue Yonder為製造商和物流公司製作供應鏈管理軟體，客戶包括星巴克和雷諾汽車等公司，約70%營收來自訂閱服務。

除了增加無形資產，Panasonic也已削減許多不賺錢的實體資產。該公司今年4月將車用方型電池事業分拆為權益法認列的子公司，將這些固定資產從資產負債表中移除。該公司也將在本年度內結束太陽能電池和液晶面板的製造。

Panasonic財務長梅田博和表示：「透過事業資產組合的變化，今後我們將增加的不是設備投資，而是對智慧財產和併購的投資。」