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傳奇投資人米勒最末篇股市評論 傳授這些觀念

編譯湯淑君／綜合外電
傳奇投資人米勒曾創下一連15年投資績效擊敗美股標普500指數的輝煌紀錄。路透
傳奇投資人米勒曾創下一連15年投資績效擊敗美股標普500指數的輝煌紀錄。路透

傳奇投資人米勒（Bill Miller）日前發表他40年投資生涯中最後一篇市場評論，提到美股多頭市場尚未見到即將終結的兩大徵兆，眼前的諸多憂慮都將在一年後消散，文中一些建議值得投資人參考並深思。

財經網站MarketWatch報導，少有投資人眼光像米勒這般敏銳又精準，這位著重價值型投資的基金經理人最聞名於世的投資戰果，是連續15年績效打敗美股標普500指數，對亞馬遜（Amazon）和比特幣（bitcoin）的走勢也料事如神。

米勒過去40年來定期撰寫投資通訊，先是與夥伴（今已亡故）Ernie Kiehne輪流每季發文，然後這30年來獨自撰文。如今，身為Miller Value Partners公司董事長兼投資長的米勒宣布，將把每季評論任務交棒給兒子Bill Miller IV和Samantha McLemore，把時間留來做更有建設性的事，如遛狗或睡午覺。但他說：「若發現評論市場某件事有趣或有用，別人都沒提，我會再度坐下來打鍵盤。」

米勒在18日發布2021年第3季、也是最後一篇親筆撰寫的投資通訊，上面寫道：「過去十年來，我的投資通訊大致都說同一件事：我們置身於多頭市場，從2009年3月就延續至今，期間伴隨著典型、難免的回檔和修正。總有終止的一天，時機在股票相對於債券的價格太昂貴，不然就是盈餘下滑之時。但現在，這兩種情況都未見到。」

另一主題是，預測市場是浪費時間，擇時進出市場是在做蠢事，更有用的做法，是試著理解現在發生的事，別再企圖預測將來會發生何事。他指出，美國戰後年頭有70%美股都是漲的，因為大半時間經濟都在成長。米勒寫道：「股市投資報酬大多都集中在急劇爆發的走勢，剛開始時是極大的悲觀或恐懼，例如最近一例見於2020年疫情引爆的跌勢。我們相信，在股市累積財富的關鍵是時間（time），而不是擇時（timing）。」

米勒指出，當前股市的種種憂慮，包括中國大陸法規整頓行動、燃料和食物價格上漲、勞工短缺、通膨或停滯性通膨、聯準會（Fed）縮減購債的效應、供應鏈受阻、可能因債限僵局和華府政治兩極化而引發的債務違約等，「這些都是言之成理的顧慮，而且似已充分反映在市場行情上，在9月股價修正是尤其明顯。有件事我相當有把握：12個月過後，那些顧慮都將被新一批顧慮所取代」。

米勒說，股市正進入旺季，「美股主要指數漲幅都有二位數，多頭市場持續。如同大多數市場，有估值過高的區塊、也有過低的，但大部分似乎落在相對於展望而言尚屬公允價值的區域」。

投資 美股 指數

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