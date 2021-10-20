歐美通膨同飆速 全球經濟面臨強大逆風

歐美通膨同飆速，全球經濟在強勁逆風中匍匐前行。 路透

受電價與天然氣價格飆漲影響，歐洲最大經濟體德國 9月生產者物價指數（PPI）年增率急升至1974年10月以來最大漲幅；歐元區整體消費者物價指數（CPI）則確認寫下13年最高。美國 上周公布的CPI及中國 PPI年增率，也分別創下13年及26年最高，全球經濟儼然面臨強勁通膨逆風。

德國9月PPI比去年同期勁揚14.2%，不僅比預期高，更是將近50年以來最大增幅，當時全球正遭逢石油危機，導致PPI飆升14.5%。德國9月PPI急竄，主要是能源產品成本大漲，天然氣價格比一年前激增58.9%，電價也暴增23%。

至於歐元區19國的9月CPI終值較8月增加0.5％，較一年前增加3.4％，不僅為13年最高，也遠超過歐洲央行（ECB）所訂下的目標通膨率2%。英國9月CPI年增3.1%，稍低於8月的3.2%，但英國央行預期年底前會站上4%，為其通膨目標的兩倍。

物價加速上漲不僅限於歐洲，通膨正蔓延至世界各地。在美國，不僅9月的CPI年增率攀抵13年最高的5.4%，而且過去兩年的年複合增長率接近3.4%，也遠高於聯準會略高於2.0%的非正式目標。按照這個速度，薪資的實際購買每20年將減少一半。 即使不計波動性高的食品與能源價格，過去兩年的核心消費者物價的年複合成長率也接近2.9%，為25年以來最快增速。

在中國，9月PPI年增率高達10.7%，為26年最大。世界銀行對大宗商品價格的月度調查顯示，能源價格過去兩年的複合年增長率達20%，而食品價格則以每年19% 的速度上漲。

路透專欄作家坎普（John Kemp）說，通膨加速已成為全球經濟的最大逆風，且通膨愈根深蒂固，對明年成長的負面衝擊就愈大。可能的結果是在2022年或2023年經濟復甦提前停滯，或是出現中期周期經濟趨緩。