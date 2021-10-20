我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

百艘貨輪等卸貨…加州2大港塞爆 白宮出手仍難解

晶片到尿布、優格統統「飆漲」企業轉嫁成本給消費者

編譯葉亭均／綜合報導
法國乳品巨擘達能（Danone）表示，將透過調漲價格的方式保護利潤。（路透）
法國乳品巨擘達能（Danone）表示，將透過調漲價格的方式保護利潤。（路透）

從美國消費用品大廠P&G、法國乳品巨擘達能（Danone）到瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）19日公布的財報都顯示出成本墊高、供應鏈受擾，凸顯全球企業面臨的利潤壓力提高，消費者面臨更高的物價。

新冠疫情之初爆發的恐慌搶購潮，曾導致從衛生紙到包裝食品大規模短缺。緊接著，各國實施封鎖措施、勞動力短缺，阻礙供應鏈的流動，也造成從中國到美國加州的港口長久堵塞。

許多企業只好靠調漲產品價格，來抵銷原物料成本上揚和運價上漲的影響，這些原物料是製造從尿布到瓶裝水等各種日用品所需。企業主管和分析師表示，物價上漲的情況將延續至明年。

P&G曾表示，第1季度營業利潤遭擠壓，現在預期受上述影響，本年度支出約23億美元，高於先前預測的19億美元。P&G將此歸咎於原物料成本上揚，以及柴油和能源價格上漲，還表示這些問題短時間內不會緩解。

旗下擁有Activa優格和Evian礦泉水等產品的達能19日維持今年度財測展望，承諾藉由提高生產率和漲價來保護營業利潤，同時警告說，明年通膨壓力將加大。

達能財務長伊瑟（Juergen Esser）表示：「就像產業內外的所有人一樣，我們看到全面通膨壓力。一開始是原物料成本通膨提高，接著演化為廣泛的限制影響我們在全世界許多地方的供應鏈。」

愛立信同日表示，全球供應鏈問題仍將是一大障礙。執行長鮑毅康表示：「在第3季末，我們經歷供應鏈受擾對銷售產生一些影響，這類問題將繼續構成風險。」

愛立信表示，由於供應商面臨晶片短缺，再加上物流問題，該公司無法向其客戶出貨特定硬體。

電動汽車大廠特斯拉將於20日公布財報，投資人正密切關注其利潤率。特斯拉執行長馬斯克曾表示，公司正在花費巨資把汽車零組件空運到世界各地以因應需求，同時努力透過採購更多本土零件的方式來削減上海廠的成本。

斯拉投資者之一、創投公司Loup Ventures管理合夥人Gene Munster說：「我認為可能存在不利於利潤率的因素。他們正在為零組件支付更多的費用。我認為，如果他們能在這種環境下提高汽車毛利率，這將是一個巨大的利多因素。」

供應鏈 利潤 汽車

上一則

馬斯克變兆萬富翁功臣 大摩：會是SpaceX而非特斯拉

延伸閱讀

馬斯克變兆萬富翁功臣 大摩：會是SpaceX而非特斯拉

馬斯克變兆萬富翁功臣 大摩：會是SpaceX而非特斯拉
A股通策醫療董座嗆股民 市值蒸發近200億

A股通策醫療董座嗆股民 市值蒸發近200億

福斯汽車主管會議 馬斯克意外現身

福斯汽車主管會議 馬斯克意外現身
逆勢高飛 特斯拉中國市場9月銷量破5萬 月增逾3倍

逆勢高飛 特斯拉中國市場9月銷量破5萬 月增逾3倍

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
美國總統拜登將在當地時間13日會見港口、工會、企業的代表，討論供應鏈所面臨的考驗，謀求協調各方可採取的行動，來解決供應鏈受擾的問題。 路透

拚了…美港口與零售物流業全天候營運 紓解供應鏈瓶頸

2021-10-13 08:30
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨