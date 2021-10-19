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馬斯克變兆萬富翁功臣 大摩：會是SpaceX而非特斯拉

編譯季晶晶／綜合外電
摩根史坦利分析師預言，馬斯克的財富將來若突破1兆美元，功臣會是旗下太空探索公司SpaceX，而非特斯拉。（美聯社）
摩根史坦利分析師預言，馬斯克的財富將來若突破1兆美元，功臣會是旗下太空探索公司SpaceX，而非特斯拉。（美聯社）

馬斯克（Elon Musk）因為特斯拉（Tesla）成為全球首富，但根據摩根史坦利（Morgan Stanley，大摩）分析師，他的財富未來突破1兆美元，將是旗下太空探索公司SpaceX的功勞，而非特斯拉。

摩根史坦利的Adam Jonas周二撰寫一篇題為「SpaceX脫離速度⋯誰抓得住」的研究報告時說，這家私人太空探索公司「在火箭、發射載具和配套基礎設施方面，對於什麼是可能的，以及可能的時間框架，正挑戰所有先入為主的觀念」。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克目前淨資產大約2,414億美元，SpaceX的占比不到17%，這是在SpaceX本月稍早完成股權二次發售、估值達1,000億美元之後的情況。

Jonas看好SpaceX估值可漲到2,000億美元，他在研究報告裡說，這是一家涵蓋太空基設、地球觀測、深空探索和其他行業的多合一公司，而Starlink衛星通信業務對此一估值的貢獻度最大。

先前已有人預測，馬斯克會成為史上首位「兆萬富翁」，但多半是基於特斯拉的股價表現。特斯拉去年開始飆漲，推升馬斯克的淨資產，而且漲勢並未真正減弱——光是本周一，馬斯克的淨資產就增加66億美元。

馬斯克據估算大約擁有SpaceX一半的股份，這家火箭公司還有漫漫長路，才能獨力支撐其創辦人財富破1兆美元。

馬斯克 SpaceX 特斯拉

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