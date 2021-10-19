強勢財報加持 史指連升5日

由於重點企業繼續發布強勁的第3季財報，美股上漲，緩解了人們對持續增加的新冠病例和成本上升可能破壞美國企業復甦的擔憂。美聯社

由於重點企業繼續發布強勁的第3季財報，美股上漲，緩解了人們對持續增加的新冠病例和成本上升可能破壞美國 企業復甦的擔憂。

史坦普500指數 上漲33.17點或0.74%至4519.63點，連5個交易日走升。道瓊工業平均指數上漲198.7點或0.56%至3萬5457.31點。那斯達克綜合指數上漲107.28點或0.71%至1萬5129.09點。

道指和史指距離各自歷史高點不到1%。

在上季財報業績超出預期後，道指成分股保險公司Travelers上漲1.68%。

嬌生公司第3季每股獲利超出預期25分，股價 上漲2.34%。

寶鹼獲利優於預期，但其股價下跌1.18%。這家消費品巨頭表示，它正在提高售價以彌補不斷上漲的商品和運費成本，並警告通膨可能會持續下去。

此外，在高盛預測股價可能上漲近40%而將其列入買進名單後，沃爾瑪上漲2.11%。

FactSet數據顯示，截至19日已有82%的史指企業的獲利超出預期。根據現有財報和尚未公布的財報估計，第3季獲利成長將達到30%。

即使財報強勁，但投資人仍在尋求美國企業對供應鏈問題和通貨膨脹的說法。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「金融股帶動財報季強勁開場，但老實說，它們比較不受疫情和供應鏈問題影響。」「因此，觀察其他產業對經濟復甦有何看法變得更加重要。」

Netflix盤後發布上季財報，每股獲利超出預期，營收符合預期，根據StreetAccount的數據，這家串流媒體巨頭付費淨訂閱用戶增加440萬，高於分析師預計的384萬。該公司預測第4季淨增訂戶850萬，為2019年第1季以來的最高預期。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)告訴客戶，即使基本面正在惡化，但市場似乎承受起更大的回跌，「能否在年底收盤時維持在當前指數水平，將絕大幅度取決於零售業、在第3季財報中呈現的財測意義，以及年底前陸續發布的PMI數字。」