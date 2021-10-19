晶片危機波及蘋果 摩根大通下調iPhone銷售預估

摩根大通今天下調蘋果智慧手機iPhone在關鍵年終假期旺季的銷售預估，成為2周內採取此行動的第2家華爾街券商。（路透）

摩根大通今天下調蘋果 智慧手機iPhone 在關鍵年終假期旺季的銷售預估，成為2周內採取此行動的第2家華爾街券商。反映出分析師認為，全球晶片 缺貨和亞洲工廠停工終於影響到這家科技業巨擘。

摩根大通（J.P.Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）在客戶報告中，將蘋果公司（Apple Inc.）2022會計年度第一季的iPhone營收預估調降至630億美元，相當於較前一年度同期減少近4%。

紐約券商尼達姆（Needham）上周預估，iPhone 13第一季出貨量為8000萬支；並以晶片短缺等供應鏈問題為由，將假期季出貨量預估下修1000萬支。

摩根大通預期，iPhone第四季銷量為5800萬支，創造出460億美元營收，略高於華爾街預估的410億美元。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）國際經紀估計系統（IBES）的資料，分析師平均預估iPhone假期季銷量約為4500萬支，第一季銷量則達7940萬支。

路透社報導，蘋果因採購力龐大並與晶片賣家簽訂長期供應合約，因此先前比許多其他企業更平安度過供應吃緊問題。但供應鏈瓶頸及今年下半年越南等國實施防疫封鎖措施，正妨礙到蘋果的製造時程。

彭博（Bloomberg News）上周報導，全球晶片缺貨，導致蘋果很可能將iPhone 13產量下砍多達1000萬支。

分析師指出，想要一支iPhone 13消費者的耐心已受到考驗，因為這款手機到手的等待時間已名列近年來iPhone旗艦新機中最久的。