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美國首檔ETF將上市 比特幣逼近史上高點

中央社倫敦/新加坡19日綜合外電報導
比特幣。(路透)
比特幣。(路透)

加密貨幣比特幣的價格今天攀抵6個月高點，逼近史上高點，因市場預期美國首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）即將掛牌交易，投資人預期加密貨幣交易量將因此提升。

路透社報導，全球市值最大加密貨幣比特幣在亞洲盤一度上漲1.5%，來到6萬2991美元，創4月中以來最高水準，逼近歷史高點6萬4895美元。

因市場預期比特幣ETF即將上市，將有退休基金和其他重量級投資人管理的數以十億計美元流入比特幣ETF，比特幣價格這個月飆漲約40%。

美國證券管理委員會（SEC）若未提出反對，基金管理公司Prosharese的比特幣策略ETF（ProShares Bitcoin Strategy ETF）將在今天開始交易，代碼為BITO。

分析師表示，比特幣ETF也可能會簡化散戶投資人取得加密貨幣的途徑。

隨著人們對數位資產的興趣躍增，加拿大和歐洲今年已推出加密貨幣ETF。VanEck和Valkyrie等基金管理公司都已經申請在美國推出比特幣ETF，不過Invesco昨天取消推出比特幣期貨ETF的計畫。

比特幣 貨幣 美國

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