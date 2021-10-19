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IMF下修亞太成長展望 因新冠疫情復熾、疫苗接種緩慢

編譯林奕榮／綜合外電
IMF把亞太地區今年經濟成長率預測下修為6.5%。 歐新社
IMF把亞太地區今年經濟成長率預測下修為6.5%。 歐新社

國際貨幣基金（IMF）19日下修亞太地區今年的成長展望，主因Delta新冠變種病毒肆虐和疫苗接種進展緩慢；IMF也警告，疫情復熾、供應鏈受擾和通膨壓力，為亞洲成長前景帶來下行風險。

IMF的「亞太地區經濟展望」（ Regional Economic Outlook report for Asia and the Pacific）報告指出，美國聯準會（Fed）「任何時機不當的政策正常化或政策溝通的誤解」，也將觸發亞洲新興經濟體的資金外流和借貸成本升高。

IMF把亞太區今年的成長率預測調降為6.5%，比4月展望報告的預測低1.1個百分點，雖然仍為全球成長最快地區，但此區先進經濟體與新興和發展中經濟體之間的差距正在擴大。

IMF上調亞太區明年的成長展望，調高0.4個百分點至5.7%。IMF亞太事務部執行長李昌鏞（ChangYong Rhee）表示：「亞洲地區的疫苗種作業較緩慢，是今年亞洲成長動能放緩的重要因素之一。」

台灣的經濟成長率預估則如同IMF日前發布的全球經濟展望報告，預估今年將成長5.9%，明年成長3.3%。

報告指出，IMF下修亞太區成長預測，主因印度的成長放緩，另外則是東南亞目前仍遭疫情肆虐；預期印度經濟今年將擴張9.5%。

日本今年的成長展望下調為2.4%，澳洲則下修為3.5%；南韓、紐西蘭今年的成長率，分別調升為4.3%和5.1%。報告並指出，澳洲、南韓、紐西蘭與台灣，均受惠於高科技和商品的熱潮；但東協五國（印尼、馬來西亞、菲律賓及新加坡和泰國）仍面臨疫情復熾和服務業消費疲軟的「嚴峻挑戰」。

中國今年的成長率由8.4%下修為8%，反映中國仍有疫情爆發、金融政策緊縮以及房地產業面臨的壓力。

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