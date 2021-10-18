看好財報季業績 股指開低走高

許多知名企業將在未來一周發布財報，包括Netflix、嬌生公司、聯合航空和寶鹼將於19日發布。特斯拉、Verizon和IBM本周也將發布。路透

美股開低走高，因為投資 人押注本周主要公司將繼續發布強勁的財報。特斯拉和Netflix在本周公布第3季財報前都上漲。

史坦普500指數上漲15.09點或0.34%至4486.46點。道瓊工業平均指數下跌36.15點或0.1%至3萬5258.61點。那斯達克綜合指數上漲124.47點或0.84%至1萬5021.81點。

FactSet數據顯示，截至目前為止，41家史指成分股公布了第3季業績，其中80%的每股獲利超過預期。FactSet數據顯示，考量到已經發布財報和其餘未發布者的估計，第3季獲利成長率將達到30%，這是史指成分股自2010年以來的第3高季增率。

許多知名企業將在未來一周發布財報，包括Netflix、嬌生公司、聯合航空和寶鹼將於19日發布。特斯拉、Verizon和IBM本周也將發布。

財報周第一周結果十分強勁，包括來自最大銀行，將主要股指推至歷史高點附近。道指距離歷史高點約1%，而史指和那指分別較歷史高點低1.3%和2.5%。

18日出現幾件事削弱了市場情緒。中國隔夜公布的GDP令人失望，第3季年增率為4.9%，低於《路透》調查的經濟學者預期的5.2%。中國9月工業生產也低於預期。

由於供應限制繼續阻礙製造業，美國 9月工業生產也出現下降。根據聯準會(Fed)的數據，產出下降近1.28%至2月以來最低水平，當時下降3.02%。

10年期美國國債殖利率攀升，早盤一度達到1.61%以上。隨著投資人從成長型股票 轉向價值型股票，今年的利率上升會對科技股帶來一些壓力。

在巴克萊調降股票評級並預測串流媒體訂戶增幅將放緩後，迪士尼下跌3.01%。

但由於強勁的財報和看好本周財報業績，主要平均股指上周走升，如果遵循相同趨勢，本周也可能會繼續看漲。道指15日上漲382點，全周上漲1.58%，為6月以來最佳單周走勢。史指上周上漲1.82%，為7月來最佳單周；而那指則創下8月底以來最佳單周，上漲2.18%。

除了高盛獲利優於預期外，正面的經濟數據也提振了股指。人口普查局15日表示，9月零售銷售成長0.7%，而接受《道瓊》調查的經濟學者預計將下降0.2%。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示：「華爾街原本預計支出會放緩，但事實證明美國消費者並未受到影響。」「連續幾個月優於預期的零售銷售數據顯示，消費者在進入假日季前看起來表現強勁。」

隨著財報季全面展開，投資人將密切關注各企業針對供應鏈瓶頸和通膨等議題的評論。

Evercore ISI主席海曼(Ed Hyman)在給客戶的報告中寫道：「貨幣紓困措施的滯後影響、消費者淨資產飆升、經濟重新開放和庫存重建的滯後影響，似乎可能會提振2022年的成長。」「供應鏈問題可能會緩解，今年未滿足的需求可能會在明年得到滿足。工資可能會增加，從而提高消費者收入。」

根據Coin Metrics的數據，比特幣從近期高點回落，但17日仍保持在6萬元以上，因為第一支比特幣期貨交易所交易基金(ETF)將於本周開始掛牌交易。比特幣18日上漲超過1%至6萬1294.18元。