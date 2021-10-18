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CNN：物價漲、貨架空 拜登與民主黨面臨政治代價

供應鏈瓶頸、高通膨何時舒緩？WSJ調查：一路到明年

編譯葉亭均／綜合外電
經濟學者預期，令人不安的高通膨將延續至2022年。（路透）
經濟學者預期，令人不安的高通膨將延續至2022年。（路透）

華爾街日報本月對經濟學者所做的調查顯示，令人不安的高通膨將延續至2022年，目前正值受限的供應鏈持續帶來物價上漲壓力，並進一步抑制產出。

經濟學者對通膨的預估較7月大幅提高，短期成長展望則降低。

經濟學者平均預估12月通膨率為5.25%，僅略低於6月以來的通膨水準。假若10月、11月通膨率都維持在類似水準，將創下1991年來通膨率連續高於5%的最長紀錄。

大和資本市場美國公司首席經濟學家莫蘭（Michael Moran）表示：「這是場完美風暴：供應鏈瓶頸、勞動力市場吃緊，以及超寬鬆的貨幣和財政政策。」

受訪的經濟學者平均預估，消費者物價通膨率明年6月前將降至3.4%，接著在明年底回落至2.6%。這遠高於疫情發生前的十年平均值1.8%。

經濟學者將美國今年年化後經濟成長預估調降至3.1%，遠低於7月時調查的7%；第4季成長率預估值也從5.4%調降至4.8%。

Visa首席美國經濟學家布朗（Michael Brown）表示：「消費者支出與國內生產毛額（GDP）成長幅度受限於高通膨率侵蝕消費者的實質購買力。」

經濟學家認為，供應受限相關疑慮是經濟展望的主要陰霾。約半數受訪者表示，供應鏈瓶頸是未來12個月至18個月經濟成長的最大威脅，近五分之一指出最大威脅是勞工短缺。他們也預期，在明年多數時間中，經濟仍將飽受供應鏈問題困擾。約45%的受訪者估計，要到2022年下半年，供應鏈瓶頸問題才會大致消退，而40%的受訪者預期在這個時間點前就會有大幅改善。

關於新冠疫情的疑慮已經消退，僅8.2%的受訪者認為疫情是經濟成長的主要發顯。不過，仍有一些受訪者表示，新冠疫情是左右明年經濟發展方向的最大因素。加州大學洛杉磯分校安德森管理學院高級經濟學家費勒（Leo Feler）表示：「從基本面而言，是新冠疫情和人們的反應導致勞工短缺與供應鏈瓶頸，結果轉為較高的通膨。」

供應鏈 疫情 美國

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