科技股獲利潮消退 蘋果、亞馬遜躲不掉供應鏈問題

在即將到來的財報季，蘋果和其他科技業者一樣，預測會遇上供應鏈相關的短缺問題。(路透)

疫情期間， 科技公司帶動美股飆升，但情況逐漸明朗，他們也逃不過損害其他的行業的供應鏈問題。

在即將到來的財報季，亞馬遜 和蘋果和其他科技業者一樣，料將遇上或預測會有供應鏈相關的短缺問題。這意味，2021年第2季恐怕就是今年核心IT部門（包括電腦、硬體、儲存、半導體、軟體、IT服務和通信設備）以及亞馬遜在內非必需消費品市場，今年獲利成長的巔峰期。。

根據FactSet的數據，標普500指數的資訊科技公司，預計第3季29%的獲利成長和19%的營收 成長，不如第2季48%的獲利成長和22%的營收成長。身處問題核心的子行業——半導體——料將再次展現最大增幅（英特爾除外）。其他則可能因為晶片荒而受到影響，包括蘋果傳出iPhone 13砍單。

舊金山Catalyst Private Wealth創辦人兼管理合夥人Brendan Connaughton表示：「有些科技部門表現會非常好，另一些則不會。科技股的成長速度將比整體市場略快。」

亞馬遜支出可能超乎預期

由於第2季的銷售成長放緩超過預期，市場對亞馬遜的期望迅速下降。FactSet資深分析師 John Butters指出，分析師對亞馬遜第3季盈餘的平均預期，從每股12.89美元降到每股8.92美元。

在看到成本飆升可能影響其獲利後，一些分析師預測亞馬遜的支出可能出人意料。該公司一直大力投資物流建設，在其送貨網路和不斷上漲的員工成本上已花費數十億美元，其他問題也不斷出現。

Cowen & Co. 分析師John Blackledge最近在一份報告中談到亞馬遜：「供應鏈問題持續未解，可能拖到2022年，給我們的預測帶來風險。」

亞馬遜的高利潤增長引擎AWS也略顯放緩。Evercore ISI分析師表示，預計AWS營收將比去年同期增長34%，低於最近的第2季增長率37%。

Lopez Research首席分析師Maribel Lopez表示，整個雲端市場會增長，但不太可能以一直以來40%的速度增長。

疫情期PC大榮景似已結束，惠普最慘

疫情期間科技支出大爆炸已見放緩，與供應鏈難題和半導體短缺也有關係。目前看來，消費者和企業在疫情期升級電腦以便進行遠距工作和視訊會議，導致PC產業出現的大榮景，似乎已經結束。

Lopez說：「我認為數字會很穩定，不會有過去幾季的指數型成長。下一個大的（購買）浪潮不會在未來6個月內發生。」

市場研究公司Gartner和IDC表示，第3季的全球PC出貨量成長已經回到低個位數，Gartner報告可成長1%，IDC預計成長3.9%。需求放緩的速度不像HP等PC製造商取得製造所需組件那樣慢。

IDC分析師Jitesh Ubranin發聲明說：「PC產業持續遭受供應和物流挑戰的阻礙，不幸的是，這些問題近幾個月沒有太大的改善。」

惠普將成為受災最嚴重的公司之一。根據FactSet，分析師估計，止於10月底的第4季，營收成長率為1.32%，這幾乎是持平的表現，先前，在消費者PC銷售和印刷的推動下，止於7月的第3季有27.3%的驚人成長。

半導體公司仍看好，但英特爾沒成長

這對科技業來說不全是壞消息。晶片荒料將再為半導體公司帶來報酬——預計半導體和半導體設備的第3季獲利可增加38.5%，營收平均成長22.9%。

Bernstein Research分析師Stacy Rasgon最近說，這些趨勢「助長了半導體公司本身看漲的情緒，他們當中大多數人呼籲，讓短缺和強勁的訂單模式維持到明年」，他也補充，他的電郵收信箱裡收到許多投資人詢問，當前的成長可持續多久。

他說：「投資人的信心似乎越來越弱，他們擔心高峰一定會到來，而且不確定當前需求有多少真實性，而非幻想，因為在短缺時期，正常行為是訂購比需要的更多，希望獲得足夠的零件以度過難關。」

預計第3季唯一一家不會出現成長的晶片製造商是英特爾，該公司在過去一年晶片生產進度延遲、力推在代工製造投入更多資金後，一直處於陰霾之下。分析師預計第三季獲利持平於一年前，營收則幾乎持平，相較下，競爭對手如超微（AMD）和輝達（Nvidia）可望分別創下46%和44%的驚人營收成長。

臉書、Alphabet和Netflix也有強勁成長

除半導體外，看來最強的科技相關行業是通信服務，包括臉書（Facebook）、谷歌母公司Alphabet，以及影音平台Netflix，儘管預期的23%獲利成長和19.8%營收成長，與上半年相比仍相形見絀。

預計臉書的第3季營收將成長37%，這表明它可能躲過近幾個月的爭議，毋需付出任何代價。對於社群媒體巨擘、谷歌和其他大型科技公司的威脅，來自議員，他們希望改變內容平台業者享有的230條款的保護，以及其他的法規和監管問題。

Connaughton說：「我認為華府有夠多的事忙，可能6個月內還輪不到科技業。」監管不管發生什麼狀況，都不可能對未來幾周會看到的財報產生太的直接影響。混亂的供應鍊和半導體短缺才能造成慘重損失。