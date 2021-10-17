大仁說財經 | 新的一年將至，但全球仍深陷去年的宿醉

塞港推升物價，短期難解。（路透）

2022就要到來，但2020年的宿醉至今還沒清醒。

即使新冠病毒疫苗接種的好消息頻傳、穩固的經濟反彈以及華爾街 看似無限的樂觀，但整體經濟仍離走出困境還差得很遠。

全球供應鏈一團糟、歐洲和亞洲正面臨著嚴重的能源短缺問題、而美國 政府的債務上限問題兩黨僵局難解。所有這些都讓全球經濟陷入困境，不太可能很快擺脫這種局面。

Jones Trading首席市場策略師歐瑞克(Mike O'Rourke)表示：「隨著疫情蔓延，現在面臨的不確定性與2020年3月時一樣多。」唯一的區別是投資 人現在擁有極為寬鬆的資金環境，讓他們能夠暫時忘記嚴峻的現實問題。

●供應鏈混亂

拜登政府正在竭盡所能解決這個問題。白宮10月13日宣布一項「為期90天的衝刺」方案以疏通港口壅塞，將洛杉磯港改為24小時全天候運作，並靠私營企業擴大其夜間營運。

但政府最多只能做到這麼。消費者品牌協會CEO弗里曼(Geoff Freeman)說，轉為24小時全天候營運是「唾手可得的作法」。幾個月來，其餘各國的港口一直都是以這種方式營運。

有些問題比交通壅塞要更嚴重。像是卡車司機的不足，這個職位在各地都有很高的需求。但是運載電腦晶片的卡車更是如此，因為它永遠缺貨。

根據杜克大學發布的調查，大多數金融高管預計供應鏈問題將持續到2022年，甚至更長。

●物價飆升

所有這些因素都在推高物價。不需要擁有經濟學博士學位就能了解這一點，但央行行長和經濟學者仍然聲稱物價上漲是「過渡性的」。聯準會(Fed)頻繁使用這個名詞太多次，以至很長時間以來它幾乎失去任何意義。

Fed在上次會議紀錄中指出：「與會者繼續預計今年通膨上升將是過渡性的。」而同一天，美國政府公布的數據顯示，9月消費者物價指數同比上漲5.4%。

Fed的「過渡性」說法線看起來像是將相信通膨保持在2%左右的人視為傻瓜。

如果所有這些對消費者來說還不夠艱難，冬天就要到來，全球正面臨能源嚴重短缺的問題。

美國能源情報署(EIA)表示，美國家庭的丙烷支出預計將增加54%，家庭取暖油支出將增加43%，天然氣支出將增加30%，電力加熱支出將增加6%。

根據歐盟委員會的數據，歐洲的電價飆升幅度會更劇烈，與2019年的平均水平相比，歐洲的批發電價上漲了200%。中國的煤炭價格創下歷史新高，為節約能源而實施的輪流停電已經開始。

好像覺得事情還不夠有趣，美國國會還大膽地挑逗可能觸發的金融災難。

拜登總統10月15日簽署了一項暫停短期債務上限的協議，以避免美國之即出現債務違約。但財政部表示，這項協議只會讓美國熬到12月3日，之後共和黨和民主黨會再次攤牌，正好趕在假期購物季之前。

債務違約會有多大的破壞性？一言難盡。數以百萬計的失業人口將使勞動市場自疫情以來取得的所有復甦化為烏有；信貸市場將會停滯；聯邦工作人員的工資、醫療保險福利、軍人工資和其他政府支付將被停止。

美國聯邦預算盡責委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)主席麥吉尼亞斯(Maya MacGuineas)表示，「沒有人能倖免於難。」「這將是一場自找的災難，無法從中復元，何況此時我們在世界上的角色已經備受質疑。」

●華爾街視而不見

面對如此大的風險，但華爾街似乎仍然無動於衷。即使10月走勢出現波動，但衡量華爾街最廣泛指標的史坦普500指數今年以來仍上漲超過18%。

投資人討厭不確定性，但他們更喜歡輕鬆地賺錢。

歐瑞克說，「這是在22兆元的經濟體中再注入10兆元財政和貨幣紓困措施。」所有這些現金都抵消了投資人可能會收到麻煩正在發生的訊號。

他說：「流動性太多，每個人都對暫時忽略那些頭條新聞和風險感到滿意。」「但要永遠忽視它們是不太可能的。」

這是因為Fed打算開始對其寬鬆貨幣政策踩剎車，最快可能就在下個月。

害怕錯過(FOMO)是另一種讓股市繼續保持繁榮的強大情緒。投資人很清楚這場派對不可能永遠持續下去，所以他們會在還可以的時候盡情瘋狂。

歐瑞克說，我們正處於「巨大的股票泡沫」中。就算並非不可能，但要預測臨界點何時到來仍然非常困難。