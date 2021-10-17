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巴隆：美股短空長多 半年內會修正

編譯林聰毅／綜合外電
巴隆金融周刊發布秋季調查。(美聯社)
巴隆金融周刊發布秋季調查。(美聯社)

巴隆金融周刊（Barron's）的秋季調查顯示，大型基金經理人預期美股將在半年內回檔修正，但仍看好長期展望，認為美股呈現「短空長多」格局，一些經理人看好台積電等半導體類股，並認為美國以外市場仍有投資價值，特別是歐洲和新興市場。

巴隆發布針對大型機構投資人的秋季「基金大調查」（Big Money Poll），顯示50%受訪者看好未來12個月的美股前景，低於春季調查的67%；38%持中立態度，看空美股者僅12%，但高於上次調查的7%。

這些經理人認為，美股最大風險為潛在的政策失誤，其他憂慮包括供應鏈瓶頸和勞工短缺正帶動通膨走揚，及債券殖利率上升、政府調高稅率，和經濟成長放緩。但受訪者多認為，這些問題短期雖可能衝擊股市，卻不足以終結這波牛市。

近80%受訪者預計，美股可能會在未來六個月股市跌入修正區（從前波高點回跌至少10%）。看多者預期，道瓊工業指數到明年中將漲約6%至37,000點左右，並預測標普500 指數今年將收在4,600點，比目前漲約2.8%，明年6月底時再漲至4,812點。空頭者則預測，今年底前標普500指數將跌至4,300點，明年中以前進一步下挫至4,100點。即便如此，超過三分之二的受訪者認為，美股未來十年的年均回報率將達6%-10%。

60%受訪者認為，股票是最具吸引力的資產，54%預期美股未來一年的表現將優於其他股市。除了美股，受訪經理人也特別看好歐洲與新興市場股市，但對陸港股的興趣不高，僅20%預期在未來一年將買陸企的美國存託憑證（ADR），僅15%打算買在香港上市的股票。

一些經理人看好半導體類股。JAG資產管理公司投資長康利建議買進半導體指數型基金（ETF），Frontier全球合夥公司執行長瓦雷拉斯青睞台積電與Skyworks等晶片股，Vulcan價值合夥公司投資長費茲派翠克看好Skyworks和Qorvo。

黃金是次受青睞的資產，11%受訪者將投資黃金，預測明年中金價約為每英兩1,836美元，僅較最近價格高出2%。

多數經理人預期，今年美國實質經濟成長率將介於5%-6%，為1980年代以來擴張最快的一年，明年則將趨緩至3%-4%；今年通膨率將介於4%-5%，到明年年底時將降至約3%-4%。

近60%受訪者預期，Fed將在今年底前開始削減每月的購債金額。多數受訪者預估Fed將在2022年下半年、或2023年上半年升息。

美股 投資 指數

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