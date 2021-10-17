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福斯汽車主管會議 馬斯克意外現身

編譯林奕榮／綜合外電
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克上周以「意外嘉賓」身分，透過視訊參與德國福斯汽車的主管會議。(美聯社)
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克上周以「意外嘉賓」身分，透過視訊參與德國福斯汽車的主管會議。(美聯社)

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克上周以「意外嘉賓」身分，透過視訊參與德國福斯汽車的主管會議，分享他對供應鏈管理、電動車發展的看法，凸顯正在推動電動車轉型的福斯，亟欲引進外部新思維。

馬斯克是應福斯執行長迪斯的邀請，線上出席福斯14日於奧地利召開的200名主管會議，這也是一家企業巨頭執行長罕見地向競爭對手發表談話。

馬斯克表示，特斯拉比其他汽車製造商更靈活，原因是他身為工程師的管理風格，而且他也著迷於想了解供應鏈、物流和生產程序。他也讚揚福斯為業界表率，且認為福斯是特斯拉的最大挑戰者。

迪斯說，特斯拉因應全球晶片荒的方式「令人驚艷」，因為特斯拉能在兩到三周內開發出軟體，從而得以改使用其他晶片。

迪斯在社群網站LinkedIn貼文表示，邀請馬斯克這位「意外嘉賓」，是希望公司主管了解，在福斯史上最重大的轉型過程中，必須加快決策，減少官僚程序。

在迪斯領導下，福斯正尋求成為全球電動車巨擘，並正準備打造該公司最大汽車工廠，與特斯拉正在柏林附近建設的超級工廠競爭。

特斯拉將在20日公布第3季財報，獲利可望優於市場預期，但對股價的推升力道可能有限，原因是分析師的預估值本來就不高，而且特斯拉上季利潤可能下滑，毛利率料將跌破24%。分析師預期，特斯拉上季營收為137億美元，每股盈餘為1.54美元。

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