搶攻年底購物旺季 蘋果、Google、三星科技新品連發

Apple正式向媒體發出邀請函，終於確定傳聞中的2021年第二次新品發表會，預計於美西時間18日上午10時以線上方式舉行。（圖：蘋果提供）

科技大廠搶攻年底購物旺季，蘋果公司宣布第2場秋季特別活動將在美西時間18日上午10時舉行，外界認為亮點是M1X版MacBook Pro筆電；Google 接棒在美西時間19日上午10時發表Pixel 6系列新手機，三星 則選在美西時間20日早上7時推出新品。

蘋果在官網放上活動預告的主視覺，充滿類似漫畫的效果線條，可能暗示M1X晶片效能提高。整理近期各家外媒及科技網站預測，大多認為蘋果將發表MacBook Pro筆記型電腦、Mac mini迷你桌機，以及傳聞已久的AirPods 3無線耳機。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）先前預測，M1X晶片比M1晶片更強調繪圖效能及專業用途，共有2種型號，包括10個中央處理器核心搭配16個或32個繪圖顯示核心2版本。

近期網路爆料顯示，M1X版MacBook Pro外觀將大幅變化，讓HDMI連接埠、SD讀卡機、MagSafe磁吸充電頭都回歸，並取消Touch Bar觸控列，也可能搭載Mini LED（次毫米發光二極體）面板，提供更鮮艷色彩和更好的對比度。

此外，Google將在美西時間19日上午10時舉辦線上發表會，正式揭曉Pixel 6、Pixel 6 Pro智慧型手機 ，外界認為可能同台登場的新產品還有Pixel Watch智慧手錶、Pixel Fold摺疊手機及Nest智慧音箱。

根據Google已公布的訊息，Pixel 6和Pixel 6 Pro是Google首款搭載自家研發晶片系統Tensor的智慧型手機，可提升人工智慧（AI）與機器學習等運算技術。

Google的2款新機都採用全新材質及外觀設計，其中Pro機型採用拋光鋁合金邊框，Pixel 6採霧面鋁合金外殼，內建Android 12作業系統，並升級後置鏡頭系統，包括改善感應器和鏡頭性能。

三星將於美西時間20日早上7時舉辦Galaxy Unpacked Part 2線上發表會，官方邀請函說明，此次活動將揭曉三星如何透過技術，為「表達自我」開闢全新體驗。

科技網站GSMArena指出，三星釋出的12秒活動預告短片並未透露太多資訊，但可以看到一些App圖示，可能暗示三星將發表軟體相關應用，也或許與三星One UI使用者介面及Google Android 12作業系統更新有關。