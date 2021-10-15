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財報優於預期 股指本周走升

財經新聞組／綜合報導
第3季財報季繼續進行，高盛(Goldman Sachs)業績在營收和獲利兩面均明顯超標。該股上漲3.8%，是道指和史指漲幅最大股票之一。美聯社
第3季財報季繼續進行，高盛(Goldman Sachs)業績在營收和獲利兩面均明顯超標。該股上漲3.8%，是道指和史指漲幅最大股票之一。美聯社

優於預期的第3季財報提振三大股指本周上漲。

道瓊工業平均指數上漲382.2點或1.09%至3萬5294.76點。史坦普500指數上漲33.11點或0.75%至4471.37點。那斯達克綜合指數上漲73.91點或0.5%至1萬4897.34點。

三大股指本周全面走高，連帶推升本月上揚。

道指距歷史高點0.9%。史指和那指分別距歷史高點1.6%和3.3%。

第3季財報季繼續進行，高盛(Goldman Sachs)業績在營收和獲利兩面均明顯超標。該股上漲3.8%，是道指和史指漲幅最大股票之一。

本周其他大型銀行的財報也優於預期。金融巨頭摩根大通、美國商銀、摩根史坦利和花旗集團業績均超出預期。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)指出：「銀行體現出美國消費者強勁而健康的體質。」「在釋出儲備金、交易收入放緩、貸款增加不一以及消費者願意承擔債務後，華爾街對經濟的看法不再負面。」

FactSet數據顯示，到目前為止，在公布第3季業績的41家史指公司中，有80%的每股獲利超過預期。根據這些結果和對尚未公布的財報進行估計，史指第3季混合收益成長率為30%。

9月零售銷售意外增加0.7%。《道瓊》調查的經濟學者預計將下降0.2%。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬容宇(Yung-Yu Ma, 音譯)表示，「通膨環境和對供應鏈的擔憂並未對零售銷售造成嚴重影響。」「消費者正在適應更高的物價。目前還沒導致需求出現實質下降。但這種吸收高價的意願並不是無限的。」

在其他方面，由於投資人對美國證券交易委員會(SEC)批准第一支比特幣期貨交易所交易基金(ETF)的可能性感到樂觀，比特幣升破6萬元水平。

加密貨幣的上漲增加了正向的市場情緒，顯示高風險股票可能會繼續上漲。特斯拉和Coinbase都走高。

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