華爾街CEO否定通膨暫時說 大摩認為Fed明年第1季升息

摩根士丹利執行長James Gorman。（美聯社）

多位美國 金融界重量級企業領袖近日紛紛公開質疑「通膨暫時論」，認為聯準會 （Fed）不只要縮減購債規模，也應該升息 。

最新加入這個行列的是美國銀行（BofA）執行長Brian Moynihan。他周四（14日）在彭博電視的訪談中表示，「通膨顯然不是暫時的。聯準會開始表明是他們該行動的時候了。」因為美國經濟走出新冠疫情的態勢更加確定了。

周四稍早，摩根士丹利執行長James Gorman也對彭博電視說，薪資漲、供應鏈瓶頸、原物料價格攀高等等，都推升通膨。這些不全是暫時的現象，「你必須去戳一下泡泡。」「目前資金便宜又隨處可得。」

高盛總裁John Waldron周三亦提及通膨不是暫時的，他現在最擔心的風險就是通膨。貝萊德執行長Larry Fink則是在CNBC採訪時表示，通膨「絕不是暫時的」。摩根大通執行長Jamie Dimon評論通膨時，認為在未來幾季可能不會放緩。

那麼，聯準會應該在何時行動呢？Gorman說：「如果是我的話，肯定明年第1季就開始行動。」他認為明年升息不會是個危機或意外的事，市場已經備好了。「市場已經消化了聯準會將必須採取行動的現實，不僅是減碼，還要升息。」Gorman強調，現在距離認定的「正常水準」，還可升息10次，聯準會有很多空間。